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渡輪點高爾夫球場合約遭取消 川普集團告紐約市府

記者顏伶如、編譯洪毅╱綜合報導
紐約市將川普集團在布朗士的高爾夫球場經營合約取消，川普集團遞狀控告。(美聯社)
紐約市將川普集團在布朗士的高爾夫球場經營合約取消，川普集團遞狀控告。(美聯社)

川普集團(Trump Organization)21日向紐約州高等法院提訴，狀告紐約市府，指控紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在1月6日國會暴動事件後，撤銷與該集團共同經營位布朗士區(Bronx)的「川普渡輪點高爾夫球場」(Trump Golf Links at Ferry Point)的合約。

川普集團認為，白思豪的舉動係出於政治動機，不符原先簽訂的合約，其撤銷當屬無效；訴狀中指出，根據當初簽訂的執照合約，倘若紐約市終止合約，市府公園局必須賠償川普集團總計約3000萬元的各種損失。

川普集團向法院指出，國會暴動發生後，紐約市府基於政治因素以及「對川普總統的敵意」，取消了渡輪點川普高爾夫球場的經營合約。

訴狀中寫道：「白思豪市長存有既定成見，基於政治傾向想終止與川普相關的契約，紐約市府則利用2021年1月6日發生的事件做為藉口。」

川普集團在訴狀中指出，國會暴動發生後，白思豪以「煽動力十足」的言詞譴責川普，還把川普集團形容成「由犯罪分子管理的組織」。

挺川群眾1月6日攻占國會大廈後的幾天，民主黨籍白思豪宣布紐約市將終止與川普集團的所有合作契約。白思豪說，任何企業只要從事犯罪行為，市府都有權終止合作計畫。白思豪當時受訪時說：「煽動對美國政府的叛亂，明顯構成犯罪行為。」

川普集團指出，紐約市公園局局長西弗爾(Mitchell Silver)說，川普集團的企業形象已被川普破壞，對於先前承諾要經營專業、具有比賽水準等級的高爾夫球場，川普集團也再無法做到。

川普集團在訴狀中說，長達566頁的合約書中，都沒有賦予白思豪片面以國會暴動為由，解除合約的權力條款；因此川普集團主張，該集團應當有權利繼續參與經營，如果市府不希望集團參與經營，就應該依照合約，補償集團出資的3000萬元，買下該球場。

法律專家預期，川普集團與紐約市府的訴訟可能將是場曠日廢時，而且耗費甚大的法律戰。

川普 紐約市 白思豪

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