拜登想靠住房部實踐居住正義 卻面臨人事危機

拜登政府發現「住屋和都市發展部」是一個陷入「人事危機」的部門。圖為新任住屋和都市發展部長瑪西亞·福吉。 (美聯社)

拜登 總統競選時承諾將「住屋和都市發展部」化為打擊種族和經濟不平等的首要利器；但他的交接團隊接手後，卻發現這是一個陷入「人事危機」的部門，在前總統川普 執政下，住屋和都市發展部高階主管和政策專家團隊，因理念衝突等原因，被川普人馬排擠或趕走；有些單位有高達25%到30%職務出缺或為臨時僱員。

這樣的人事短缺，對拜登政府官員來說，尤其令人擔憂；因為它可能有礙拜登透過住屋部實踐社會正義的理想。

聯邦住屋和都市發展部(Department of Housing and Urban Development)的社區規畫發展部門負責一系列聯邦救災和無家可歸者計畫；相關團隊成員指出，該部門承擔了管理數百億元疫情紓困 方案的重責大任，但因職業官員流失，舉步維艱。

據估計，川普上任頭幾年，住屋和都市發展部約10%員工離職；而此前，該部已歷經十年的員工削減，部門員工總人數從2012年到2019年從8576人減至6837 人。

「我不會粉飾太平，」新任住屋和都市發展部長瑪西亞·福吉 (Marcia Fudge)上周在預算聽證會對參院委員會表示，「在我們得以建立員工並建立出能力以前，我們有可能沒辦法做我們該做的事情。」

住屋部過去一直受到醜聞影響。現任和前任官員表示，在川普的住屋部長卡森 (Ben Carson) 領導下，士氣大衰，曾掀起一波原本在其他危機中堅持留下來的高層級公務員辭職和退休浪潮。一位去年初離職的官員估計，他平時接觸的最有經驗員工，有三分之二在過去三年內離職。

全國公平住房聯盟（National Fair Housing Alliance）主席麗莎‧賴斯（Lisa Rice）表示，「這不僅是失去有價值的員工，也是失去所有的專業知識；這將使該部門倒退很多年。」