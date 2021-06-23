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兩黨5月募款破紀錄 DNC略勝RNC

編譯陳韻涵╱綜合22日電
前總統川普的募款組織再度於臉書刊登廣告。圖為川普本月向威斯康辛集會的支持者視訊講話。(美聯社)
前總統川普的募款組織再度於臉書刊登廣告。圖為川普本月向威斯康辛集會的支持者視訊講話。(美聯社)

聯邦選舉委員會申報數據顯示，民主黨全國委員會(DNC)5月募款金額超越共和黨全國委員會(RNC)，創下非選舉年的5月最高募款紀錄；另外，前總統川普的臉書帳號在1月6日國會暴動後遭停權，但其募款組織已再度於臉書刊登廣告。

聯邦選委會資料顯示，DNC上月募得逾1210萬元，其中300萬元來自「拜登勝選基金」(Biden Victory Fund)，這是拜登競選活動與各州民主黨組成的聯合募款委員會。

RNC上月募得約1110萬元，這也是RNC在大選年後最佳的5月募款表現。

DNC上月花費870萬元並撥款39萬9600給各州黨部，RNC上月花費2270萬元並分別撥款500萬元給共和黨參、眾院委員會。

不過，就整體而言，DNC的銀行總存款仍落後RNC，RNC目前有78880萬元存款，且在川普政府末期取得大量單筆捐款。

DNC與RNC的募款數額將影響2022年期中選舉，民主黨目前在兩院都只有些微優勢，明年兩院都會改選，且民主黨可能難逃傳統魔咒：掌握白宮的政黨，往往都會輸掉期中選舉。

在川普方面，「拯救美國聯合募款委員會」(Save America Joint Fundraising Committee)上周花費3506元購買臉書廣告，為川普即將出席俄亥俄州克里夫蘭的造勢活動募款。

「拯救美國聯合募款委員會」是由川普的「拯救美國」(Save America) 領導者政治行動委員會(PAC)，以及他的「讓美國繼續偉大」(Keep America Great)政治行動委員會，共同組成的聯合募款委員會。

其中一則臉書廣告針對現任正副總統拜登與賀錦麗，呼籲支持者捐款以「阻止瞌睡喬」(STOP SLEEPY JOE)。

該廣告指出，「就任幾個月內，拜登凸顯他不過是過時的政治人物，不知道自己在幹嘛。邊境危機、油價高漲、美國走下坡！拜託，現在就捐款給川普，展現你們對拜登的看法。」

這些廣告連結會轉跳至川普的「拯救美國」募款網頁，此網頁由共和黨的數位廣告公司WinRed經營。

川普 美國 拜登

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