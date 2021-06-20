中國大陸變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國大陸標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

美國 金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國 大陸標註為「西台灣 」（WEST TAIWAN），而台灣與香港另有標註的地圖T恤，貼文還標註了中國駐美國大使崔天凱、中國人民日報、環球時報總編輯胡錫進等推特帳號，引發話題。

該貼文於19日晚間8時4分貼出，到20日深夜1時已有2000多個「喜歡」（Like）、600多人轉發推文。許多網民在下面回應稱「我也想要一件」、「恐怕『西台灣』現在比像是『西北韓』」。

微軟技術研究員史諾威（Jeffrey Snover）也留言諷刺說「你的社會信用評分會因此被扣很多分」。

Your social credit score is going to take big hit for this one Kyle. — Jeffrey Snover (@jsnover) June 20, 2021

也有網民在留言中貼出這件T恤的網購連結，根據網站，這一件T恤一件賣19美元。

（tshittus.com網頁截圖）

巴斯抗中立場鮮明，過去也曾多次發表「挺台、支持香港」的言論。去年11月，巴斯曾在推特上呼籲拜登政府承認台灣的主權。今年3月，他在推特上分享美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會聽證會上稱台灣是國家的新聞時，就稱台灣是一個擁有2400萬人口的國家，國家還用全大寫特別強調，並說台灣並不是中國，而且美國將會承認台灣的地位，並在文末標記中國駐美大使崔天凱。