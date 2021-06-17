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家暴、幫派暴力受害者來美尋庇護 比川普時代有望

記者張聲肇╱綜合報導
司法部16日宣布放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定。圖為一群經由墨西哥偷度來美的巴西民眾在亞利桑納州美墨邊境等候申請庇護。(美聯社)
司法部16日宣布放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定。圖為一群經由墨西哥偷度來美的巴西民眾在亞利桑納州美墨邊境等候申請庇護。(美聯社)

拜登政府16日決定放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定，要求不再像川普時代那麼嚴苛。

司法部長加蘭德宣布的兩項新規定，形同廢止川普時代的規定，讓逃離家暴的婦女，以及逃離幫派暴力的倖存者，有機會到美國尋求庇護。

司法部次長古普塔（Vanita Gupta）說，美國的難民法律旨在對全世界最弱勢的人提供庇護，今天公布的新規定回答了「我國難民法的意義何在」這個問題。

拜登總統2月就下達命令，要司法部修改難民收容法規，但修法曠日廢時，有些千辛萬苦抵達美國邊境的難民申請人可能等不到修法完成，就被遣送出境，人權團體希望司法部加快腳步。

川普常把來美尋求庇護的案子稱作「騙局」，下令海關看緊大門，2018年時任司法部長的塞辛斯也說，美國的法治常遭到濫用，家暴、社會暴力更不是美國解決的了的問題。

塞辛斯說過，庇護法不是制定來緩解所有問題，或所有嚴重問題的，全世界問題那麼多，美國怎麼管得了？

民權團體領袖卻認為，川普政府不但不想幫助真正可憐的家暴受害人，還將原來的法律往「嚴審」方向限縮，讓美國的難民制度不進反退。

司法部放寬接納標準的規定，處理一名化名「A.B.」女性案例，當事人「不得已逃離薩爾瓦多，尋求美國保護」。

她到美國後，透過西班牙語翻譯說，「我們如果不逃走，有可能被暗殺。我是逃走了，可是很多人喪失生命，很多人無法活著講出他們的故事。」

另一個案例，當事人姓名縮寫是L.E.A；這兩個案例，都是川普時代歷任司法部長親自決定。新規定出爐後，當事人命運翻轉的機會，比川普時代大多了。

美國 司法部 川普

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