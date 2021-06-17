叫打擾午睡的候選人去死 猶他州助理檢察長道歉了

猶他州助理檢察長伍斯瑞奇為失言道歉。(取材自領英)

猶他州 助理檢察長伍斯瑞奇(Steven A. Wuthrich)周末午睡時，被競選鹽湖城市議員的日裔 候選人真野（ Darin Mano)敲門遞傳單吵醒，竟寫信詛咒真野全家、競選團隊和支持者「去死，下地獄」。

真野去年元月被委派遞補新任市長遺下的市議員席位，今年11月選舉，他首度參選，希望繼任，沒想到出門發傳單竟然碰上火氣這麼大的官員「選民」。

伍斯瑞奇雖然已為信中語氣太過激烈而道歉，真野也接受道歉，但他仍在自己臉書公開那封罵人電郵，因為全美針對亞裔 的仇恨犯罪情況嚴重，他不得已要把這個敏感議題攤開來談。

真野曾呼籲猶他州的亞裔遇到仇恨言論與暴力，就要報警處理，不要怕；他說，「我身為亞裔，又是同性戀，我必須站出來面對仇恨言論」。

競選鹽湖城市議員的日裔候選人真野(見圖，美聯社)敲門遞傳單時，吵醒正在午睡的猶他州助理檢察長伍斯瑞奇，竟收到對方寫信詛咒真野全家「下地獄」。

他遞出的競選文宣有他和伴侶藍道爾(Kevin Randall)與孩子的合照；他按選區選民伍斯瑞奇家門鈴，沒人應門，就接著到隔壁家，沒想到那聲門鈴吵醒伍斯瑞奇家的狗。

他回到家，收到這封怒火沖天的信：「我和我太太及樓下房客正享受午休時光，某個X他媽的王八蛋卻按響門鈴，把你那份狗屎文宣放在門口，吵醒狗和我們，和鄰居。我將竭盡全力讓你當選不了任何比捕狗人更高的職務。」

不解伍斯瑞奇何以那麼火大的真野說，大概傳單上他的全家福照片和他有色人種背景，雖然信上罵人語句沒半句涉及同性戀和有色人種，「我確實覺得是針對我個人而來」。

伍斯瑞奇公開在鹽湖城論壇報上道歉，對自己用語「不文明，不專業」還太過尖酸刻薄，感到遺憾，「謹向鹽湖城市議員真野及其家人道歉」。

真野15日晚間表示，他雖然沒有直接從伍斯瑞奇口中聽到道歉，希望大家都學到教訓，「反應之前先思考一下，彼此互相敬重」。他說，他仍是伍斯瑞奇的選區民代，也樂意聽取他對全市及選區的建言。