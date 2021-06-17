我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

仇恨犯罪？舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀腿多處刀傷

叫打擾午睡的候選人去死 猶他州助理檢察長道歉了

記者張聲肇╱綜合報導
猶他州助理檢察長伍斯瑞奇為失言道歉。(取材自領英)
猶他州助理檢察長伍斯瑞奇為失言道歉。(取材自領英)

猶他州助理檢察長伍斯瑞奇(Steven A. Wuthrich)周末午睡時，被競選鹽湖城市議員的日裔候選人真野（ Darin Mano)敲門遞傳單吵醒，竟寫信詛咒真野全家、競選團隊和支持者「去死，下地獄」。

真野去年元月被委派遞補新任市長遺下的市議員席位，今年11月選舉，他首度參選，希望繼任，沒想到出門發傳單竟然碰上火氣這麼大的官員「選民」。

伍斯瑞奇雖然已為信中語氣太過激烈而道歉，真野也接受道歉，但他仍在自己臉書公開那封罵人電郵，因為全美針對亞裔的仇恨犯罪情況嚴重，他不得已要把這個敏感議題攤開來談。

真野曾呼籲猶他州的亞裔遇到仇恨言論與暴力，就要報警處理，不要怕；他說，「我身為亞裔，又是同性戀，我必須站出來面對仇恨言論」。

競選鹽湖城市議員的日裔候選人真野(見圖，美聯社)敲門遞傳單時，吵醒正在午睡的猶他...
競選鹽湖城市議員的日裔候選人真野(見圖，美聯社)敲門遞傳單時，吵醒正在午睡的猶他州助理檢察長伍斯瑞奇，竟收到對方寫信詛咒真野全家「下地獄」。

他遞出的競選文宣有他和伴侶藍道爾(Kevin Randall)與孩子的合照；他按選區選民伍斯瑞奇家門鈴，沒人應門，就接著到隔壁家，沒想到那聲門鈴吵醒伍斯瑞奇家的狗。

他回到家，收到這封怒火沖天的信：「我和我太太及樓下房客正享受午休時光，某個X他媽的王八蛋卻按響門鈴，把你那份狗屎文宣放在門口，吵醒狗和我們，和鄰居。我將竭盡全力讓你當選不了任何比捕狗人更高的職務。」

不解伍斯瑞奇何以那麼火大的真野說，大概傳單上他的全家福照片和他有色人種背景，雖然信上罵人語句沒半句涉及同性戀和有色人種，「我確實覺得是針對我個人而來」。

伍斯瑞奇公開在鹽湖城論壇報上道歉，對自己用語「不文明，不專業」還太過尖酸刻薄，感到遺憾，「謹向鹽湖城市議員真野及其家人道歉」。

真野15日晚間表示，他雖然沒有直接從伍斯瑞奇口中聽到道歉，希望大家都學到教訓，「反應之前先思考一下，彼此互相敬重」。他說，他仍是伍斯瑞奇的選區民代，也樂意聽取他對全市及選區的建言。

亞裔 猶他州 日裔

上一則

確保疫苗供應 聯邦增購2億劑莫德納

下一則

賀錦麗籲國會 為夢想生提供入籍管道

延伸閱讀

上月湧18萬無證客 亞州檢察長籲拜登：提前返美解決危機

上月湧18萬無證客 亞州檢察長籲拜登：提前返美解決危機
攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴
亞歷桑納州檢察長：拜登應提前返美 解決邊境危機

亞歷桑納州檢察長：拜登應提前返美 解決邊境危機
亞洲美食餐車遭塗鴉種族歧視詞 猶他州警方調查

亞洲美食餐車遭塗鴉種族歧視詞 猶他州警方調查

熱門新聞

全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

2021-06-14 22:45
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診