賀錦麗籲國會 為夢想生提供入籍管道

副總統賀錦麗15日在一場與移民勞工的會議上，呼籲持續推動移民改革，並要求國會為數百萬移民提供入籍管道。(美聯社)

前總統歐巴馬任內於2012年推出俗稱「夢想生 」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，已屆九周年；副總統賀錦麗 15日在一場與移民 勞工的會議上，呼籲持續推動移民改革，並要求國會為數百萬移民提供入籍管道。

賀錦麗說，即使推出了童年抵美暫緩遣返計畫，這些青年仍然活在恐懼中，擔心身分問題及個人前途；她說：「我們應該提供一條入籍途徑，讓民眾能夠覺得安心，覺得安穩。」

賀錦麗會晤對象包括「美國家務勞工聯盟」(National Domestic Workers Alliance)的女性移民勞工，其中有兩名夢想生。

過去幾個月來，媒體報導大多聚焦在拜登總統基礎建設法案協商及「美國就業計畫」(Americans Jobs Plan)方案，賀錦麗這番談話讓「夢想生」再次受到矚目。

夢想生是童年時期被家長以非法入境方式帶到美國的年輕人，在美國並沒有合法居留身分；歐巴馬2012年發布行政命令，讓夢想生免於遭到遣返。

前總統川普任內曾試圖透過各種方式撤銷這項計畫，官司訴訟持續多年；拜登上台後不久便簽署了旨在保留夢想生計畫的行政命令，拜登政府也希望透過國會立法，讓夢想生計畫成為法律，並且推過範圍更廣的移民改革。

賀錦麗在15日的談話中說，夢想生計畫在川普任內遭受威脅，「但在童年抵美暫緩遣返計畫推出九周年的今天，我代表拜登政府跟大家說，政府將盡全力保護夢想生，這一點是毫無疑問的」。

參院多數黨黨鞭、民主黨籍伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)、民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)也參加了15日的會議；德賓與梅南德茲都曾在國會推動民主黨版本的移民改革。