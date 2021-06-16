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電郵顯示 川普下台前幕僚長要求查選舉舞弊

編譯陳韻涵／綜合15日電

聯邦眾院監督暨改革委員會15日公布前總統川普任內的電郵，顯示白宮曾在拜登總統就職前數周，在沒有證據的情況下，試圖要求司法部調查「大選舞弊」，企圖推翻選舉結果，但未成功。

「華爾街日報」報導，川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)於今年元旦轉寄司法部的一條YouTube連結，內容為未經證實的指控，稱義大利人操弄美國大選結果；當時的資深司法部官員多諾霍(Richard Donoghue)以兩字總結：「純粹瘋狂」(Pure Insanity)。

時任代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)轉給副手多諾霍的信中也寫道：「沒錯」(Yes)，並表示他已拒絕聯邦調查局(FBI)的會面要求，對象是宣稱握有大選舞弊證據的川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。

報導指出，同日另一封電郵訊息是，梅杜斯請羅森檢視關於喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)「簽名配對異常」的指控；羅森轉寄這封信給多諾霍，寫道：「你相信這個嗎？我不會在下方回應。」

迫於川普壓力而下台的司法部長巴維理(William Barr)及其他官員都曾表示，無證據顯示2020年大選存在足以翻轉結果的廣泛舞弊。

兩天後，羅森等司法部官員前往白宮討論相關指控，一名官員表示，「聽起來像是羅森和司法獲勝了」。

助理司法部長德梅斯(John Demers)認同並表示：「很棒。」

另有一封電郵顯示，川普希望司法部去問最高法院，判決拜登勝選無效，並要拒絕向川普壓力低頭的亞特蘭大韓裔檢察官朴秉(Byung J. Pak，音譯)在1月初辭職。

華爾街日報曾報導，川普曾施壓司法部官員，要求官員提起他們視為沒有法律根據的訴訟至最高法院,，且白宮官員曾施壓朴秉辭職，僅因川普認為此人不夠努力調查沒有證據的選舉舞弊。 

眾院監督暨改革委員會主席、紐約州民主黨眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)說：「這些文件顯示，川普試圖腐蝕國家主要的執法機構，以逆轉他輸掉的大選。」

司法部 川普 白宮

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