把疫苗口罩比成猶太人大屠殺 共和黨陰謀論議員道歉了

美國共和黨聯邦眾議員格林5月將戴口罩與施打疫苗比喻為猶太人大屠殺的措施，14日為此召開記者會公開認錯道歉。路透

美國 共和黨聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）就職後屢屢引發爭議，5月更將戴口罩 與施打疫苗 比喻為猶太人大屠殺（Holocaust）的措施，一番言論在政壇引發公憤。格林14日親訪美國大屠殺遇難者紀念館，隨後為自己的發言公開認錯，承認防疫措施與大屠殺「沒有可比性」。

格林在國會山莊外召開的記者會承認，「我犯下一個錯誤」。她說，「我想要說，我知道我說出口的話有害，對此我真的很抱歉」，接著又指「我知道，我說過的話與我做過的評論冒犯到人了，為此我要道歉」。

格林承認，「大屠殺沒有可比性」。她說，「我爸一直教我的最棒課程之一，就是當妳犯下一個錯誤時，妳就應該承認。我犯下一個錯誤，這真的困擾我好幾個星期，所以我肯定要承認」。

在眾院占多數的民主黨團之前採納新的維安措施，包括進到議場必須配戴口罩。格林事後受訪時對此大加抨擊，「我們能回頭看歷史的一段時間，也就是人們被告知配戴金星的時候，他們肯定被對待的有如二等公民，以至於他們被送上火車，帶到納粹德國境內的毒氣室…這正是波洛西（議長）正在談的虐待類型」。

儘管受到共和黨團領導階層在內的多方抨擊，格林當時仍堅持不改口，隨後又上推特轉發一間超市要求已接種疫苗員工在名牌展示施打標章的新聞，批評「接種疫苗員工拿到接種標章，就像納粹強迫猶太人戴上一個金星」，還指疫苗護照與口罩配戴令是歧視不打疫苗的民眾。