川普司法部 傳查前白宮法律顧問麥甘恩通聯紀錄

前白宮法律顧問麥甘恩。(美聯社)

知情人士13日透露，蘋果公司2018年曾通知川普 的前白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)夫婦，說司法部 簽發傳票 ，要求取得他倆名下帳戶的資訊；在此之前幾日，兩名聯邦眾議員也聲稱，川普時期司法部曾私下發傳票想取得他們的的帳戶資訊。

美聯社13日報導，川普政府為何想取得麥甘恩夫婦的通聯紀錄不得而知；但上述兩位國會眾議員則參與偵辦俄國涉嫌干預美國選舉案，消息外洩。司法部蒐集麥甘恩夫婦等人的通聯紀錄一事，兩年後被踢爆，極不尋常，讓人不禁質疑川普時期的司法部到底願意做到什麼地步，想搜出自認為可能釋出對其政府不利消息的人。

13日另傳出參院多數黨領袖舒默要求司法部首席國安官員、助理司法部長戴莫斯(John Demers)主動赴院宣誓作證，不然就面臨傳票拘提，要他回答為何偷偷查抄民主黨眾議員及記者的通聯資料。

舒默表示，參院司法委員會向戴莫斯發傳票一事「至關重要」；另外，川普時期的前後任司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)、巴維理(Bill Barr)若不願主動現身，也將接到傳票。

眾院議長波洛西13日也要求巴維理、塞辛斯及時任司法部副部長的羅森斯坦(Rod Rosenstein)赴眾院宣誓作證，報告他們所知內情。

舒默及波洛西要求前司法部高官赴院作證之前幾天，媒體踢爆前司法部曾私下祭出傳票，要蘋果公司提供眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)及另一位民主黨眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)的通聯紀錄，原因是該委員會在偵辦川普與俄國的關係。