為抗議者開議會大門 俄勒岡州議員尼爾曼被開除

俄勒岡州眾議會10日以59票對1票通過決議，開除州議員尼爾曼，因為他去年12月為抗議群眾開門進入議會滋事。圖為議會通過後，尼爾曼離開議會大廈。(美聯社)

俄勒岡州眾議會10日以59票對1票通過決議，開除州議員尼爾曼(Mike Nearman)，因為尼爾曼去年12月為抗議群眾開門進入議會滋事。這是該州史上首次開除「嚴重犯規」議員。

尼爾曼去年12月21日擅自把議會大樓鎖著的大門打開，讓挑戰州政府居家避疫規定的抗議群眾進入議會，而與警衛衝突，有些還用辣椒噴霧器噴執法人員；由監視器拍下的影片顯示，尼爾曼還向群眾說明議會大廈的進出路線。

根據俄勒岡人報(The Oregonian)報導，尼爾曼空出來的席位，可能到6月27日本會期結束，都不會有人遞補。

州議會討論本議案時，尼爾曼的22名共和黨 同志都噤默不語，唯一反對票，就是尼爾曼自己投的。這22名共和黨議員7日勸他主動辭職，以免被開除。

此前，州議會取消了他在各委員會的委員資格，並且強迫他交2000元罰款，賠償鬧事者造成的財物損失。

根據報導，委員會討論開除他的議案時，他遵從律師建議，拒絕回答任何質問。

他發表的唯一辯詞是：州議會不對民眾開放是違憲的，因為州議會是「民眾有權利到訪之地，這個地方，州議會本身都沒權利把他們摒除在外。」

議長柯德克(Tina Kotek，民主黨)說：「民選的領導人必須遵守最高標準。」

柯德克說：「事實很明顯，尼爾曼毫無歉意地協調策畫騷擾州議會，這個行為他毫不掩飾，刻意而為，當天危及議會裡面每一個人的安全，他也毫無悔意。這麼不尋常的狀況都發生了，今天的票決是唯一合理的解決之道。」

議會票決之前，尼爾曼已遭司法部 門控罪；法庭檔案顯示，尼爾曼幫助攜槍、帶辣椒噴霧器的極右派抗議群眾進入議員正在開會的議事殿堂，事屬「故意」且「違法。」當時議會大門關閉著，因為新冠疫情 ，迄今仍不對外開放。