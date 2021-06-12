我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

為抗議者開議會大門 俄勒岡州議員尼爾曼被開除

記者張聲肇／綜合報導
俄勒岡州眾議會10日以59票對1票通過決議，開除州議員尼爾曼，因為他去年12月為抗議群眾開門進入議會滋事。圖為議會通過後，尼爾曼離開議會大廈。(美聯社)
俄勒岡州眾議會10日以59票對1票通過決議，開除州議員尼爾曼，因為他去年12月為抗議群眾開門進入議會滋事。圖為議會通過後，尼爾曼離開議會大廈。(美聯社)

俄勒岡州眾議會10日以59票對1票通過決議，開除州議員尼爾曼(Mike Nearman)，因為尼爾曼去年12月為抗議群眾開門進入議會滋事。這是該州史上首次開除「嚴重犯規」議員。

尼爾曼去年12月21日擅自把議會大樓鎖著的大門打開，讓挑戰州政府居家避疫規定的抗議群眾進入議會，而與警衛衝突，有些還用辣椒噴霧器噴執法人員；由監視器拍下的影片顯示，尼爾曼還向群眾說明議會大廈的進出路線。

根據俄勒岡人報(The Oregonian)報導，尼爾曼空出來的席位，可能到6月27日本會期結束，都不會有人遞補。

州議會討論本議案時，尼爾曼的22名共和黨同志都噤默不語，唯一反對票，就是尼爾曼自己投的。這22名共和黨議員7日勸他主動辭職，以免被開除。

此前，州議會取消了他在各委員會的委員資格，並且強迫他交2000元罰款，賠償鬧事者造成的財物損失。

根據報導，委員會討論開除他的議案時，他遵從律師建議，拒絕回答任何質問。

他發表的唯一辯詞是：州議會不對民眾開放是違憲的，因為州議會是「民眾有權利到訪之地，這個地方，州議會本身都沒權利把他們摒除在外。」

議長柯德克(Tina Kotek，民主黨)說：「民選的領導人必須遵守最高標準。」

柯德克說：「事實很明顯，尼爾曼毫無歉意地協調策畫騷擾州議會，這個行為他毫不掩飾，刻意而為，當天危及議會裡面每一個人的安全，他也毫無悔意。這麼不尋常的狀況都發生了，今天的票決是唯一合理的解決之道。」

議會票決之前，尼爾曼已遭司法部門控罪；法庭檔案顯示，尼爾曼幫助攜槍、帶辣椒噴霧器的極右派抗議群眾進入議員正在開會的議事殿堂，事屬「故意」且「違法。」當時議會大門關閉著，因為新冠疫情，迄今仍不對外開放。

共和黨 疫情 司法部

上一則

美墨邊境牆經費 聯邦挪走20億 德州長怒：我們自己建

下一則

手機拍下佛洛伊德遭警壓頸 目擊者獲普立茲特別獎

延伸閱讀

刷卡額外收費？ 麻州議會：法規有漏洞 擬修法禁

刷卡額外收費？ 麻州議會：法規有漏洞 擬修法禁
不只開門讓抗議者進議會 俄勒岡州議員還提供行前簡報

不只開門讓抗議者進議會 俄勒岡州議員還提供行前簡報
議員罷會 限縮投票法案擱置

議員罷會 限縮投票法案擱置
伊州議會通過422億新財年預算 重點推動基礎建設、經濟復甦

伊州議會通過422億新財年預算 重點推動基礎建設、經濟復甦

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚