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選2024？川普：考慮找德桑提斯 取代潘斯

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選2024？川普：考慮找德桑提斯 取代潘斯

編譯林育正／綜合7日電
前總統川普7日接受福斯財經新聞網)訪問，透露將考慮選擇佛羅里達州州長德桑提斯做競選搭檔，於2024年再度參選總統。圖為他5日在北卡出席共和黨大會。(路透)
前總統川普7日接受福斯財經新聞網)訪問，透露將考慮選擇佛羅里達州州長德桑提斯做競選搭檔，於2024年再度參選總統。圖為他5日在北卡出席共和黨大會。(路透)

前總統川普7日接受福斯財經新聞網(Fox Business)主持人瓦尼( Stuart Varney)訪問，透露若參加2024年總統大選，將考慮選擇佛羅里達州州長德桑提斯( Ron DeSantis)，取代前副總統潘斯(Mike Pence)做為競選搭檔。

透露野心…稱還有很多人選

川普日前持續被臉書封鎖，他也趁機痛批執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)「危險的人」，還稱比特幣是「騙局」。

瓦尼問他是否考慮德桑提斯做為副總統人選，川普的回答給了支持者無限想像，他說：「我當然會。他從國會出來要選州長時，很多人都還不認識他，我是第一個為他背書的人。我的支持對他有很大的幫助。我很了解他，他是個很棒的人。」

來源：Fox Business頻道

不過川普對於下一屆總統大選的動向始終未把話說死，他也表示：「但你知道，還有很多非常出色的人選，我絕對會考慮他。不過民主黨可不是這樣，他們在各州大搞封城，學校也關閉，讓人民非常生氣。」

日前就有民調指出，2024年角逐總統大位，德桑提斯為共和黨選民第二偏好的人選，川普仍舊是第一名。此外根據特拉法加集團(Trafalgar Group)5月中旬的民調，若川普不參共和黨總統初選，德桑提斯獲得35%的參選支持度，排名第一。

川普卸任前與潘斯的關係降溫，兩人於卸任後便未再熱絡聯繫。川普認為潘斯未施力阻止國會確認選舉人團投票結果。

川普目前尚未正式宣布競選下一任總統，他表示至少將等到明年期中選舉後，才會揭曉下一步動向。不過當瓦尼說出川普很明顯正在「考慮參選2024」時，川普並未糾正他的說辭。他表示：「很多人說我應該在2022年參選眾議員或參議員，但我覺得滿不可能的。」他的一番話，印證再次參戰總統大選的野心。

批查克柏格危險 轟比特幣騙局

受訪談論各種話題，持續被臉書封鎖，川普也藉機批評執行長查克柏格，更指出比特幣是場「騙局」。他說：「查克柏格以前會來白宮跟我共進晚餐，他會說我在臉書上是最受歡迎的之類的鬼話。他們是危險人物，國家有難，他們的惡行該被阻止。」

他說：「他們憑什麼告訴我們什麼樣的意識形態可以談，簡直沒有言論自由了。」川普也認為，比特幣是一場騙局，「我希望美金成為世界貨幣。」

川普 查克柏格 比特幣

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