川普時期通過法案 阿拉斯加州北極圈原油開採恐得放行

聯邦當局小飛機在北極國家野生動物保護區上空巡邏。(美聯社)

拜登 總統曾承諾將降低石化油料污染，上周更宣布暫停北極圈內的原油開採，開採租約則是在前總統川普 任期最後幾天敲定的。然而，受到川普時期訂定法規影響，拜登可能被迫同意讓北極國家野生動物保護區(ANWR)接受採油新約。

2017年，當時共和黨居多數的情況下，國會通過川普重要施政項目，讓數百萬英畝國有土地得以永久開放供石油、天然氣開採，其中包括阿拉斯加州沿海平原野生動物保護區，因為北冰洋(Arctic Ocean)附近大約150萬英畝的地區，被認為藏有豐富油礦。

不過，座落於阿拉斯加州偏遠地區的北極國家野生動物保護區，卻是美國僅存最後幾個仍然保持原貌的野生動物保護區之一，也是北美馴鹿、多種鳥類及北極熊的棲息之地。

2017年法案通過之前，北極國家野生動物保護區命運如何，主要取決於哪個政黨掌握白宮及國會。共和黨支持開採，民主黨則希望保存保護區。2017年法案讓數十年來禁止保護區開採油礦的法規得以解套，法案條文還納入開採契約複式拍賣 條款，拍賣時間則是法案通過的7年後，也就2024年12月底之前。

這項法案條文的主要用意在於，讓川普主政的白宮能夠持續推動北極國家野生動物保護區原油開採計畫。川普連任失敗後，對於打擊氣候變遷問題懷有遠大目標的拜登上台，希望大量降低石化油料使用及氣體排放，卻受到法律條文束縛，不得不同意繼續開放保護區油礦開採。

川普執政期間曾擔任內政部能源政策律師的柏克(Marcella Burke)說，2017年法案納入這項開採油礦契約條款，堪稱「非常精明的策略」。

柏克表示：「國會與行政部門能夠如此有效率地搭配得天衣無縫，令人歎為觀止。對於任何政府來說，這都是非常重大的成就，利用法律條文把下一任政府綁住。」

佛蒙特法學院(Vermont Law School)法律教授帕瑞托(Patrick Parenteau)分析，根據法律內容，拜登無論如何都必須再一次開放北極圈開採油礦的租約。他說，拜登政府可以尋找盡量拖延或減少採油租約第二次拍賣的辦法，舉例來說，雖然法條規定內政部必須舉行租約拍賣，卻未明文規定拍賣結果一定與任何廠商簽訂租約。

他表示，內政部可以對競標廠商提高參加資格，要求廠商須證明能夠保護生態環境不受影響等資料。