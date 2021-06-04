延續川普禁令 五角大廈：美軍事設施 禁止懸掛彩虹旗

每年6月為同志驕傲月，五角大廈表示，美國軍事設施不可懸掛彩虹旗。(Getty Images)

每年6月為同志驕傲月，不少地方都會出現彩虹旗紛飛的畫面，但美國 五角大廈4日發布聲明表示，不會破例允許美國軍事設施懸掛彩虹旗，延續前總統川普明定美軍只可展示部分旗幟類型的政策。

美國國防部長艾思博（Mark Esper）去年7月簽署一份備忘錄，名列出可以在軍事設施中展示的旗幟類型，包含美國國旗、州旗、盟友旗幟、代表戰俘和失蹤軍人的旗幟（POW / MIA）和軍事單位旗幟，其中沒有邦聯旗或彩虹旗等，等同變相禁止美軍懸掛。

五角大廈發言人柯比說，「本月的彩虹驕傲旗也不會有例外」，因為深怕會為其他「有爭議」的旗幟開先例，強調這絕非不尊重或敬佩軍事設施內來自LGBTQ+社區的人群，「我們為他們感到驕傲」。

美國軍事情報分析智庫蘭德（RAND）2015年的研究發現，有5.8%服役人員被認為是女同性戀、男同性戀或雙性戀。

美國總統拜登 入主白宮後第一天即簽署行政命令，指示聯邦機構依據所有禁止性別歧視的聯邦法律保護LGBTQ+族群。此外，拜登還撤銷不准跨性別者從軍的禁令。

拜登政府還推翻川普時代對美國大使館 懸掛彩虹旗的禁令，包括在印度和澳洲等的美國大使館皆強調他們對LGBTQ+族群的支持。