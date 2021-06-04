郵政總局長德喬伊政治募款涉弊 遭FBI調調查

川普前總統去年5月任命為郵政總局局長的德喬伊。(美聯社)

川普 前總統任命的郵政 總局局長德喬伊(Louis DeJoy，見圖，美聯社)上任前，在私人企業擔任執行長時期，曾要求他的前員工捐款給共和黨 候選人，聯邦調查局(FBI)已介入調查。

去年9月，德喬伊位於北卡羅來納州的New Breed物流公司被員工指控他或他的幕僚施壓參加政治募款活動，以及捐錢給共和黨候選人，金額隨後再以獎金的名義拿回。

根據一名前員工向「華盛頓郵報」(Washington Post)爆料，德喬伊先要求員工捐款，再給予大筆獎金「做為回報」，獎金金額「更多且超乎預期」。

這些做法可能已觸發州或聯邦法律。法律禁止「草根捐款人」幫助富有捐款人規避個人捐款上限，並隱藏候選人的政治捐款來源；FBI未證實或否認這項調查。

德喬伊的發言人科拉洛(Mark Corallo)表示：「德喬伊知道司法部針對政治捐款調查，捐款人為他在私人企業時的前員工。對於調查他一貫誠實以對，並未在知情的狀況下違法。」他表示德喬伊全力配合執法單位與郵政總局督察長的調查，也回覆任何來自國會的質問，並接受傳喚。

德喬伊於去年5月接受被指派為郵政總局局長，於6月上任，但一連串企圖降低預算開銷的做法，造成送件效率低落，引發不少爭議。民主黨人士指控他為了幫助前總統川普在總統大選取得優勢，而刻意放慢郵件配送速度。

華盛頓郵報也指出，德喬伊以個人名義，捐獻超過110萬元給幫助川普競選連任的聯合募款活動以及共和黨。