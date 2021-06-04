爭取共和黨支持立法 拜登願將基建案預算減至1兆元

拜登總統與共和黨聯邦參議員卡皮托就基建經費會商時，表示有可能讓企業稅最低稅率設在15%，以換取國會通過立法。圖為卡皮托(發言者)和共和黨同僚上月27日談論基建經費。(美聯社)

知情人士透露，拜登 總統2日在不公開會議上已暗示，願大幅修正其基礎建設案開支規模到約1兆元，另設最低企業稅15%，顯然也不會調升企業稅最高稅率；他希望以此換取共和黨 同意合作，讓基建案立法成功。

華盛頓郵報3日報導，拜登與共和黨首席談判代表、聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)會商時，表示有可能讓企業稅最低稅率設在15%，以換取達成折衷。匿名消息人士表示，總統仍打算加稅，意味白宮 有意讓加稅案與基建案脫鉤，但若兩黨協商破局，仍會綁在基建案裡。

兩黨爭執點在拜登基建案有個要項，把企業率由21%升到28%，由此瓦解共和黨2017年的減稅立法；共和黨議員為捍衛自己在前總統川普治下的減稅成就，已放話說若拜登調升企業稅，政治上就沒得商量。

拜登的替代方案是設定最低企業稅15%，此一改變是針對幾十家美國獲利最豐的大企業每年幾乎沒繳半毛錢稅金給聯邦政府。消息人士表示，白宮另提議強化國稅局執法能力，向大企業及最有錢人征稅，說他們靠著鑽稅法漏洞來節稅。

拜登1日談到稅改時強調這些要項，足見白宮想在政治面巧妙插針，既維持總統2020年競選時矢言不向年收入40萬元以下國人加稅的承諾，又避開共和黨設下的「紅線」；共和黨把2017年減稅視為最高經濟成就。

消息人士指出，白宮與國會共和黨打算4日再會商，但共和黨高層尚未決定到底要再提案討價還價，抑或完全放棄協商。

拜登一直痛批國家最有賺頭的大企業賦稅繳很少甚至完全未繳；5月第一次赴國會演講時便表示，現在該是填補「稅務漏洞」的時候，另敦促國會「改革企業稅，讓他們為自己生意也受惠的公共投資，付出公平的成本」。

白宮發言人莎奇表示，總統對國會應該調升企業稅的信念從未動搖，但也在仔細端詳自己的施政提案、徵稅提案，瞭解長期影響，看看有無辦法按提案的底線而有所取捨；共和黨很多參與磋商的人應能同意這一點。