我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

新墨西哥州聯邦眾議員補選 民主黨梅蘭妮史坦伯里勝出

編譯陳韻涵╱綜合2日電
民主黨籍梅蘭妮‧史坦伯里1日在新墨西哥州國會眾議員補選勝出後，向支持者發表演說。(美聯社)
民主黨籍梅蘭妮‧史坦伯里1日在新墨西哥州國會眾議員補選勝出後，向支持者發表演說。(美聯社)

民主黨的梅蘭妮‧史坦伯里(Melanie Stansbury)1日贏得新墨西哥州的國會眾議員補選，遞補哈蘭德(Deb Haaland)出任內政部長後空出的席位。

史坦伯里在這場四人角逐的選戰中獲得拜登政府的支持，她此次勝選有助民主黨在2022年期中選舉保有眾院多數地位，也維持了新墨西哥州眾院代表清一色為女性的性別分壘。

史坦伯里擊敗曾任三屆州參議員的摩爾斯(Mark Moores，共和黨)、 自由派候選人曼寧(Chris Manning)和獨立參選的杜恩(Aubrey Dunn Jr.)，遞補以阿布奎基(Albuquerque)為主的新墨西哥州國會第一選區席位，該選區自2009年起便由民主黨掌握。

專家分析，42歲的史坦伯里勝選主因，與她主打降低與日俱增的犯罪率，並增加執法單位的預算編列息息相關。

該選區大幅仰賴聯邦軍事與研究預算，因為當地有柯克蘭(Kirkland)空軍基地，以及桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)。

這個選區的選民近年來轉而支持民主黨，2020年總統大選時，該選區選民讓前總統川普以23個百分點的差距落居下風，而哈蘭競選國會眾議員時則以16個百分點的優勢獲勝，且讓投票率在當時創下歷史新高。

新墨西哥州1日這場聯邦眾議員補選是2022年期中選舉前遞補國會數個空缺席位的前哨站，民主黨目前在眾院以219席對上共和黨的211席占多數。

新墨西哥州國會第一選區向來是兩黨政治人物邁向高位的跳板，歷來晉升的人物包括前內政部長盧楊(Manuel Lujan Jr.)、前美國空軍部長威爾森(Heather Wilson)、新墨西哥州聯邦參議員海因里希(Martin Heinrich)，以及新墨西哥州長蜜雪兒‧盧楊‧葛理申(Michelle Lujan Grisham)。

新墨西哥州 民主黨 眾院

上一則

非裔男寃獄40年求清白 密州最高法院駁回 沒給理由

下一則

一借48年 他歸還巴布狄倫專輯 附175元支票謝罪

延伸閱讀

民主黨非裔女性成員 投入陽光州初選

民主黨非裔女性成員 投入陽光州初選
共和黨眾議員格林爭議多 民主黨暗喜為「最佳助選員」

共和黨眾議員格林爭議多 民主黨暗喜為「最佳助選員」
林正一參選博根郡委 要打破民主黨全包局面

林正一參選博根郡委 要打破民主黨全包局面

新州擬允許17歲投票 最快明年生效

新州擬允許17歲投票 最快明年生效

熱門新聞

林瑋日前因一起意外導致腦死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(張娜玫提供)

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

2021-05-27 23:44
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

2021-05-27 14:42
根據媒體報導，26日清晨，在加州聖荷西輕軌調車場發生大規模槍擊事件，造成多人死亡。美聯社

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

2021-05-26 14:15
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

2021-05-28 12:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪