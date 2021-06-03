新墨西哥州聯邦眾議員補選 民主黨梅蘭妮史坦伯里勝出

民主黨籍梅蘭妮‧史坦伯里1日在新墨西哥州國會眾議員補選勝出後，向支持者發表演說。(美聯社)

民主黨 的梅蘭妮‧史坦伯里(Melanie Stansbury)1日贏得新墨西哥州 的國會眾議員補選，遞補哈蘭德(Deb Haaland)出任內政部長後空出的席位。

史坦伯里在這場四人角逐的選戰中獲得拜登政府的支持，她此次勝選有助民主黨在2022年期中選舉保有眾院 多數地位，也維持了新墨西哥州眾院代表清一色為女性的性別分壘。

史坦伯里擊敗曾任三屆州參議員的摩爾斯(Mark Moores，共和黨)、 自由派候選人曼寧(Chris Manning)和獨立參選的杜恩(Aubrey Dunn Jr.)，遞補以阿布奎基(Albuquerque)為主的新墨西哥州國會第一選區席位，該選區自2009年起便由民主黨掌握。

專家分析，42歲的史坦伯里勝選主因，與她主打降低與日俱增的犯罪率，並增加執法單位的預算編列息息相關。

該選區大幅仰賴聯邦軍事與研究預算，因為當地有柯克蘭(Kirkland)空軍基地，以及桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories)。

這個選區的選民近年來轉而支持民主黨，2020年總統大選時，該選區選民讓前總統川普以23個百分點的差距落居下風，而哈蘭競選國會眾議員時則以16個百分點的優勢獲勝，且讓投票率在當時創下歷史新高。

新墨西哥州1日這場聯邦眾議員補選是2022年期中選舉前遞補國會數個空缺席位的前哨站，民主黨目前在眾院以219席對上共和黨的211席占多數。

新墨西哥州國會第一選區向來是兩黨政治人物邁向高位的跳板，歷來晉升的人物包括前內政部長盧楊(Manuel Lujan Jr.)、前美國空軍部長威爾森(Heather Wilson)、新墨西哥州聯邦參議員海因里希(Martin Heinrich)，以及新墨西哥州長蜜雪兒‧盧楊‧葛理申(Michelle Lujan Grisham)。