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民主黨非裔女性成員 投入陽光州初選

編譯林梅婕╱綜合1日電
民主黨內非裔女性成員加緊腳步把握參加初選的機會，如維吉尼亞州參議員珍妮弗·麥克蘭宣布參選州長。(美聯社)
民主黨內非裔女性成員加緊腳步把握參加初選的機會，如維吉尼亞州參議員珍妮弗·麥克蘭宣布參選州長。(美聯社)

政治人物最近開始為期中選舉布局，民主黨非裔女性成員更是加緊腳步把握這次參加初選的機會，如維吉尼亞州參議員珍妮弗·麥克蘭(Jennifer McClellan)日前已宣布參選州長，以及陽光帶著名的佛羅里達州、北卡羅來納州及喬治亞州，這次都有許多非裔女性投入初選。

隨著民主黨帶動非裔在政壇上的地位，從副總統賀錦麗(Kamala Harris)一路到亞特蘭大、芝加哥和舊金山的市長，都能見到許多出色的非裔政治人物，麥克蘭也表示：「現在我們所處的維吉尼亞已經和以前大不相同」，另外角逐維州州長初選的還有同為非裔女性的前州眾議員珍妮弗·佛伊(Jennifer Carroll Foy)。

提倡非裔女性參政的倡議組織Higher Heights for America總裁葛琳妲·卡爾(Glynda Carr)說：「我們正試著讓非裔女性的領導正常化，也讓選民更習慣看到非裔女性的名字出現在選票上。」

除此之外，北卡羅來納州也有兩名非裔女性即將投入參議院期中選舉，分別是前任北卡州高等法院首席大法官切莉·畢斯利(Cheri Beasley)，以及前州議員艾莉卡·史密斯(Erica Smith)。

曾經擔任前總統歐巴馬(Barack Obama)競選策略顧問的史凱爾(Steve Schale)透露，非裔女性候選人能為民主黨整合地方選舉已經逐漸是一項共識，她們能吸引更多元的支持者，包括年長的非裔人士、各族裔的年輕選民、市郊地區偏自由主義以及中間溫和派的白人等。

長期以來非裔女性在美國史上從政的比率就一直相當低迷，不僅從未有過非裔女性的州長，參院目前也只選上兩名非裔女性成員，眾院則一個都沒有，因此卡爾認為下一個目標將是讓非裔女性的參政的比率與人口比率達到一致。

非裔 北卡羅來納州 民主黨

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