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挺彈劾川普 羅穆尼獲頒甘迺迪勇氣獎

編譯盧炯燊／綜合27日電
猶他州共和黨籍聯邦參議員羅穆尼榮獲2021年度甘迺迪勇氣獎。(美聯社)
猶他州共和黨籍聯邦參議員羅穆尼榮獲2021年度甘迺迪勇氣獎。(美聯社)

猶他州共和黨籍聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)是2021年度甘迺迪勇氣獎(John F. Kennedy Profile in Courage Award)的得主，他26日在線上舉行的頒獎儀式上發言時，批評了左右兩個極端造成了國家政治分裂。

時任總統川普在第一次彈劾審訊時，羅穆尼是共和黨內唯一不願隨共和黨走，決定要彈劾川普的共和黨聯邦參議員，他獲這個殊榮正是要表彰他這個勇氣。

負責頒獎的是已故總統甘迺迪的女兒、甘迺迪基金會主席卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)。

羅穆尼在頒獎儀式上指出，有些人選擇簡單容易的方式，譁眾取寵、以陰謀論及指責不同意見者，這著實令大多數人感到失望。

羅穆尼批評一些右派人士以選舉欺詐、媒體的不滿，甚至是疫苗接種方面的主張影響整個國家；左派的人則對自由企業的過份無端指責及製造種種反感；他說這些自由企業正是令國家繁榮的力量。

他指出，美國國內政治爭端所產生的影響是，轉移了國家所真正面對的三大挑戰注意力，分別是中國的崛起，全球氣候變化及國債的惡化。

川普在2020年的第一次彈劾審訊，是因為他與烏克蘭的關係，2021年卸任後的第二次彈劾聆訊則是因為國會受到衝擊，羅穆尼兩次都投票贊成彈劾。

現年74歲的羅穆尼與甘迺迪家族有著悠久淵源。

1994年，羅姆尼挑戰參議員愛德華‧甘迺迪(Edward Kennedy）的席位，雖然輸了，但成為麻薩諸塞州州長後，與愛德華合作通過具有里程碑意義的法案，擴大了醫療保健範圍。

過去曾有三位總統獲此獎項，分別是歐巴馬、福特(Gerald Ford)及老布希(George H.W. Bush)。

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