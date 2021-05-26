曾染疫參議員保羅「拒打疫苗」 收到可疑粉末

聲稱「自然免疫」而拒接種新冠疫苗的共和黨籍聯邦參議員保羅(圖)24日收到不明白色粉末信件。(美聯社)

聲稱「自然免疫」而拒接種新冠疫苗 的參議員 保羅(Rand Paul，肯塔基州)24日收到不明白色粉末信件，他認為這是1980年代流行歌星里查‧馬克斯(Richard Marx)煽動。

保羅24日在家中收到不明白色粉末信件後，發表聲明說：「一再淪為暴力攻擊的目標，應譴責推特允許C咖名人鼓勵對我及家人的暴力；就在這個周末，馬克斯(推文)呼籲對我施暴，而今我收到裝滿粉末的信件。」

保羅是去年3月篩檢確診的參議員之一，他在23日播出的節目中說，不打疫苗是他個人的決定。

保羅說，除非證據顯示，疫苗比染疫痊癒者自體產生的抗體更有效，否則他不會接種疫苗。

曾為眼科醫師的保羅說：「除非他們給我看證據，指曾染疫康復的民眾大量死亡、住院或重病，否則我已自行決定，不會接種疫苗，因為我曾染疫且具備自然抗體。」

聯邦疾病防治中心 (CDC)呼籲曾感染新冠病毒者仍須接種疫苗，因為「專家不知道染疫者康復後，能夠獲得多久的保護而不再感染」。

CDC官網寫道，「就算曾感染新冠肺炎病康復，也可能在很罕見的情況下再次染疫。」

保羅認為是否接種疫苗應該是每個人的決定。他說：「在一個自由的國家，應尊重每個人接受醫療的決定，不會有老大哥(big brother)來告訴你該怎麼做。」

「難道他們也要告訴我，我不能吃吉事漢堡當午餐嗎？還是要告訴我，我必須吃胡蘿蔔才能消脂？」保羅說：「這些可能都是對我好，但我不認為老大哥應該頤指氣使。」