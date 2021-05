防油管再遇「駭」 國安部將頒新網安法規

鑑於「殖民油管」遭駭客勒索造成供油短絀及局面紊亂,主管全國油管系統的聯邦運輸安全局本周將頒布新的網路安全指南。圖為位於北卡州夏洛特的殖民油管公司。(美聯社)

聯邦官員表示,鑑於「殖民油管 」(Colonial Pipeline)日前遭駭客以勒索軟體攻擊得逞,造成供油短絀及局面紊亂,主管全國油管系統的聯邦運輸安全局(TSA)本周將頒布新的網路安全指南,包括要求油管營運公司向聯邦政呈報網路安全事件等。

華盛頓郵報25日報導,新的網安法規可望就一定程度,解決殖民油管遭勒索軟體攻擊得逞之流的窘況,另代表美國遭逢一系列海外駭客攻擊,出現損失之後,拜登 政府更加關切網路安全。

對即將公布的網安指南,國土安全部拒絕證實任何特定細節,只表示TSA及網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)將與民間公司合作,肆應網路威脅,「拜登政府正採進一步行動,改善我國關鍵基礎設施」。

新指南據估將引發民間公司的關切,認為政府會祭出更多規管措施。

石油 天然氣業遊說團體「美國石油研究機構」(American Petroleum Institute)表示,油氣業者正與政府共事,研擬事故呈報政策,任何新法規將含括「互惠的資訊分享及責任保護」。

「保衛民主基金會」(Foundation for the Defense of Democracies)高級學人蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示,聯邦官員已透露,新的網安法規將分兩階段;第一步是規定業者遭逢任合網安事故,立即向聯邦政府稟報,第二步則要求各油管公司完成自身網安系統的評估,查出可得而知的弱點。

蒙哥馬利表示,新法規用意良善,但業界要求法規涵蓋面要更廣,讓全國關鍵基礎施能升級到更高程度。

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前表示,殖民油管遭遇攻擊前他便說過,國家面臨的最大網路安全挑戰之一,便是勒索軟體。

全國目前輸送石油、其他液體及天然氣的管線長逾270萬哩;國會議員表示,很關心這套網絡可能安全有虞,畢竟近年來油氣管系統愈發仰賴電子數據及電腦管理,容易遭到網路攻擊、入侵。