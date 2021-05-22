擔心被做手腳 亞利桑納州共和黨稽核過投票機 不再使用

亞利桑納州馬瑞科帕郡2020年大選的選票，被州參議會強迫稽核(見圖)，對此，民主黨籍州務卿霍布斯表示，經包商稽核過的投票機，應該丟棄不再使用。(美聯社)

在2020年大選，亞利桑納州的選舉結果是遭前總統川普 及保守派質疑的州之一，其中人口最多的馬瑞科帕郡(Maricopa County)的選票，現在遭到州參議會共和黨 人強迫稽核；民主黨籍州務卿霍布斯(Katie Hobbs)表示，經共和黨人稽核過的投票 機，應該丟棄不再使用。

亞州參議會以共和黨人居多，他們要求對馬瑞科帕郡將近210萬張選票，全面進行手工驗票。

儘管稽核結果不會改變選舉結果，但是許川普支持者希望藉此在其他州展開類似行動，以證明拜登不合法當選，但不少人批評這只會破壞對民主的信心。

負責此次稽核的是由佛州網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)承包，該公司並無選務經驗，負責人更曾發文支持川普的選舉陰謀論。

馬郡的投票設備、選票以及其他各種紀錄，全部移交給這家公司，郡政府已失去控制權。霍布斯在寫給馬郡相關委員會的信件中指出，他非常關切這些投票機的安全性及完整性，因此敦促以後不再使用。

這些選舉投票機是馬郡政府花了610萬元，向多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)租來，合約為期三年至2022年期中選舉。

多明尼恩公司在聲明中也說，真正令人擔憂的是，一些未經認可的稽核人員不知會在投票機內做什麼手腳，監管的安全鏈明顯已遭破壞，因此不知這些設備能否在未來的選舉再使用。

馬郡的選舉辦公室發言人表示，除非郡、州和供應商都確信有關設備沒有遭安裝惡意硬件或軟件，否則以後不會再使用。