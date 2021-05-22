調查人員搜查朱利安尼 扣押18件電子產品

最新曝光的法院紀錄指出，前川普私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)與烏克蘭 生意遭到聯邦調查，位於紐約麥迪遜大道(Madison Avenue)公寓及位於公園大道(Park Avenue)辦公室4月底雙雙遭到搜查，共有18個電子產品被扣押。

根據曼哈頓聯邦法院20日公布紀錄，先前保密未全部公開全文的4月29日曼哈頓檢察官信函中寫道，朱利安尼住處以及朱利安尼合夥公司(Giuliani Partners)辦公室4月28日遭到調查人員搜查，由朱利安尼及公司員工持有、共計18個電子產品遭到扣押。

調查人員釐清重點在於朱利安尼與烏克蘭的關係，是否觸犯聯邦法律關於代表外國政府或政權遊說的規範。朱利安尼堅稱，在烏克蘭的活動都是代表川普出面。朱利安尼當時向烏克蘭官方施壓，要求烏克蘭政府調查當時為民主黨總統候選人拜登及拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)。

曾與朱利安尼接觸過的烏克蘭人士先前曾公開表示，與朱利安尼接洽是希望透過他在美國 進行其他任務，包括安排與美國司法部長會面，以及撤換美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)。

就在朱利安尼住處與辦公室遭到搜查的同一天，朱利安尼友人、與烏克蘭有生意往來的律師維克多莉亞‧托恩辛(Victoria Toensing)，手機也遭到聯邦調查人員搜索令查扣。她的律師事務所對媒體發表聲明說，托恩辛獲得調查人員告知指出，她並不是調查行動的鎖定目標。

根據20日公布紀錄，檢察官在信中寫道，托恩辛手機被查扣是因為調查人員需要尋找多項違法證據。

針對朱利安尼辯護律師指稱檢方對待朱利安尼的方式如同對待「犯毒集團老大或恐怖分子」，聯邦檢察官20日晚發表聲明回應指出，政府部門盡最大努力，維護身為律師的朱利安尼與托恩辛的律師-委託人保密特權(attorney-client privilege)，「但朱利安尼與托恩辛身為律師，不代表他們就能凌駕法律之上，或者可免於受到犯罪調查」。