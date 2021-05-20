川普政府限H1B專業工種 國安部移除

國土安全部(DHS)19日在聯邦公報(Federal Register)發布最終法規(final rule)，移除川普 政府時期頒布的「加強H1B 非移民簽證分類」(Strengthening the H-1B Nonimmigrant Visa Classification)規定，即日起生效。

川普政府去年10月初透過臨時最終法規(IFR)頒布「加強H1B非移民簽證分類」，修改對於H1B工作簽證 持有人可從事的「專業工種」(specialty occupation)的定義，要求H1B申請人的專業與從事職位必須直接相關(a direct relationship)；重新定義「工作地點」(worksite)與「第三方工作地點」，以加大對依賴H1B員工的第三方外包公司的審查和執法，並嚴審是否存在確切雇用關係(employer-employee relationship)等。

該臨時法規原定去年12月7日起實施，但加州北區聯邦法院法官以發布程序不合法為由禁止；國安部19日發布最終法規，將相關內容從聯邦法規(Code of Federal Regulations)的文件中移除，恢復原先的文字敘述。

國安部已將「雇用關係」、「工作地點」、「第三方工作地點」等新增的定義移除，並把「專業工種」、「美國雇主」等改回原先定義；詳情可見聯邦公報：https://bit.ly/2RuCAaR。

國安部表示，早前(川普政府頒布)的臨時最終法規已不具法律效力，若推遲恢復相關法規的文字敘述，將有違公共利益，可能引起對H1B分類的困惑。