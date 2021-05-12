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禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

編譯中心／綜合12日電
萊昂尼寫道，川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮（左），曾與一名高挑帥氣的特勤局幹員獨處的時間「多到不尋常」，甚至引發高層擔憂。（美聯社）
萊昂尼寫道，川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮（左），曾與一名高挑帥氣的特勤局幹員獨處的時間「多到不尋常」，甚至引發高層擔憂。（美聯社）

華盛頓郵報知名記者在即將出版的新書中爆料，川普擔任總統期間，其家人與特勤局有「不當親密關係」，包括女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）與前媳婦凡妮莎（Vanessa Trump）都與保護她們的特勤人員交往。

英國衛報11日報導，曾獲得普立茲獎的華盛頓郵報記者萊昂尼（Carol Leonnig），將在下周出版新書《不容失敗：特勤局的興與衰》（Zero Fail： The Rise and Fall of The Secret Service）。

新書寫道，特勤局特勤報告稱，川普長子小唐納（（Donald Trump Jr.）前妻凡妮莎曾「與一名被分配到她家裡的特勤約會」。

川普長子小唐納（右）的前妻凡妮莎（左）曾和一名保護她家人的特勤約會。（美聯社）
川普長子小唐納（右）的前妻凡妮莎（左）曾和一名保護她家人的特勤約會。（美聯社）

2018年3月，凡妮莎提出了無爭議的離婚申請。萊昂尼報導稱，有關特勤沒有面臨紀律處分，因為當時他和該機構都不是凡妮莎的官方保護人。凡妮莎與小川普已在2018年離婚。

萊昂尼還寫道，川普與第二任妻子生的女兒蒂芬妮在與男友分手後，「開始花非同尋常的時間與一名特勤局特勤獨處」。書中寫道，特勤局官員「開始擔心，蒂芬妮似乎與這位高大、黝黑、英俊的特勤太過親近」。

衛報報導指出，探員被嚴格禁止與所保護的對象發展私人關係，因為擔心這種感覺會影響他們值勤時的判斷。

萊昂尼寫道，蒂芬妮和這名特勤都表示，雙方沒有發生任何不愉快的事情，並指出，這名特勤的工作性質就意味著他要花時間與蒂芬妮獨處。該特勤隨後被重新分配。

華盛頓郵報記者萊昂尼在即將出版的新書中爆料，川普擔任總統期間，其家人與特勤人員有...
華盛頓郵報記者萊昂尼在即將出版的新書中爆料，川普擔任總統期間，其家人與特勤人員有「不當親密關係」。（取材自推特）

萊昂尼還寫道，尚不清楚川普是否知道特勤局是如何談論他的女兒和兒媳。但她表示，這名前總統曾多次試圖解雇他認為超重或太矮的特勤局工作人員。

書中寫道，川普曾說：「我希望這些胖子離開我的安保人員隊伍。如果他們不能在街上奔跑，還怎麼保護我和我的家人？」

華盛頓郵報記者萊昂尼在新書《不容失敗：特勤局的興與衰》中，爆料川普家人與特勤人員...
華盛頓郵報記者萊昂尼在新書《不容失敗：特勤局的興與衰》中，爆料川普家人與特勤人員「過從甚密」。（取材自推特）

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