禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

萊昂尼寫道,川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮(左),曾與一名高挑帥氣的特勤局幹員獨處的時間「多到不尋常」,甚至引發高層擔憂。(美聯社)

華盛頓郵報 知名記者在即將出版的新書中爆料,川普 擔任總統期間,其家人與特勤局有「不當親密關係」,包括女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)與前媳婦凡妮莎(Vanessa Trump)都與保護她們的特勤人員交往。

英國衛報11日報導,曾獲得普立茲獎的華盛頓郵報記者萊昂尼(Carol Leonnig),將在下周出版新書《不容失敗:特勤局的興與衰》(Zero Fail: The Rise and Fall of The Secret Service)。

新書寫道,特勤局特勤報告稱,川普長子小唐納 ((Donald Trump Jr.)前妻凡妮莎曾「與一名被分配到她家裡的特勤約會」。

川普長子小唐納(右)的前妻凡妮莎(左)曾和一名保護她家人的特勤約會。(美聯社)

2018年3月,凡妮莎提出了無爭議的離婚申請。萊昂尼報導稱,有關特勤沒有面臨紀律處分,因為當時他和該機構都不是凡妮莎的官方保護人。凡妮莎與小川普已在2018年離婚。

萊昂尼還寫道,川普與第二任妻子生的女兒蒂芬妮在與男友分手後,「開始花非同尋常的時間與一名特勤局特勤獨處」。書中寫道,特勤局官員「開始擔心,蒂芬妮似乎與這位高大、黝黑、英俊的特勤太過親近」。

衛報報導指出,探員被嚴格禁止與所保護的對象發展私人關係,因為擔心這種感覺會影響他們值勤時的判斷。

萊昂尼寫道,蒂芬妮和這名特勤都表示,雙方沒有發生任何不愉快的事情,並指出,這名特勤的工作性質就意味著他要花時間與蒂芬妮獨處。該特勤隨後被重新分配。

華盛頓郵報記者萊昂尼在即將出版的新書中爆料,川普擔任總統期間,其家人與特勤人員有「不當親密關係」。(取材自推特)

萊昂尼還寫道,尚不清楚川普是否知道特勤局是如何談論他的女兒和兒媳。但她表示,這名前總統曾多次試圖解雇他認為超重或太矮的特勤局工作人員。

書中寫道,川普曾說:「我希望這些胖子離開我的安保人員隊伍。如果他們不能在街上奔跑,還怎麼保護我和我的家人?」