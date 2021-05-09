報導通俄案3記者 遭川普政府查通聯 華郵要司法部說明

司法部高層2020年批准秘密查抄華盛頓郵報三名報導俄國影響2016年大選新聞記者當時的電話通聯紀錄，引發爭議。(美聯社)

華盛頓郵報報導，前總統川普 上任之初，聯邦調查局曾偵辦川普2016年競選是否與俄國合作，進而影響選情，司法部 高層2020年批准偷偷查抄三名該報報導相關國安新聞的記者的電話通聯紀錄；新聞披露後，新聞組織及新聞自由倡議團體為之譁然，勢將引發與聯邦政府的新衝突。

美聯社8日報導，華郵 聲明說，旗下三名記者中島伊蓮(Ellen Nakashima)、米勒(Greg Miller)及現已離開該報的安圖斯(Adam Entous)收到日期押在去年5月3日的函件，指司法部已取得他們家宅、職場或手機自2017年4月15日到5月3日的通聯紀錄。

華郵代總編輯巴爾(Cameron Barr)發表聲明，指政府用公權力取得記者通聯紀錄，令該報深感困擾；司法部應立即說明這種侵犯記者活動的理由，記者執行職務的活動，受到憲法第一修正案保護。

美聯社也指出，官方類似行動過去十年雖然少見，但也不是全部沒有，例如2012年該通訊社報導一樁炸彈陰謀被破獲，官方也查抄其記者及編輯的電話通聯紀錄。

按推測，司法部查抄華郵記者通聯紀錄，是想查明該報報導川普上任頭幾個月的國安新聞，誰是記者的消息來源。

按司法部偵辦洩露消息給媒體的綱領規定，蒐集記者電話通聯此舉，只有在無法透過其他管道取得相關資訊，而且會通知相關記者，只是設有但書，便是司法部斷定，通知記者將妨礙偵辦或干涉到國家安全。

司法部發言人雷蒙迪(Marc Raimondi)表示，部內媒體指導政策有既定流程，只有刑事偵辦未經授權洩露機密資訊時，才能走合法管道取得電話通聯紀錄，以及不涉內容的電子郵件紀錄；此外，調查對象不是媒體記者，而是能取得機密國防資訊，未能依法保護資訊，竟洩密給媒體的人。

新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)理事長布朗(Bruce Brown)表示，政府取得記者通訊紀錄，引發嚴重的憲法第一修正案問題；新司法部高層必須解釋清楚。