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投票贊成彈劾川普 眾議員龔薩雷茲遭黨內制裁

記者顏伶如／綜合報導

前總統川普因為煽動支持者參加1月6日國會暴動而遭國會彈劾時，俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員龔薩雷茲(Anthony Gonzalez)投票贊成彈劾。俄亥俄州共和黨黨部7日晚通過表決，決議制裁已經擔任兩屆國會議員的龔薩雷茲。

俄亥俄州共和黨黨部在另外一項決議中，也表決通過要求龔薩雷茲辭去眾議員。

俄亥俄州共和黨黨部主委巴杜奇克(Bob Paduchik)說，龔薩雷茲並不是因為投票支持彈劾川普而遭到黨部懲處，懲處原因是他支持「違背憲法、存有政治動機且毫無實質意義的程序」。

巴杜奇克透過電郵發表聲明指出，共和黨與民主黨議員都一樣，有權自行投票，「我們委員會同樣也有權堅守原則與信念」。

包括龔薩雷茲在內投票贊成彈劾川普的10名共和黨眾議員，幾乎全數各自在地方黨部遭到政治清算。同樣也投票支持彈劾川普的共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員波爾(Richard Burr)、路易西安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)，也各自在地方黨部遭到懲處。

眾院1月13日表決通過彈劾川普，罪名為煽動暴力(incitement of insurrection)，但彈劾案未能在參院過關。

俄州前任財政廳長曼德爾(Josh Mandel)譴責龔薩雷茲為「叛徒」，並在推文中寫道龔薩雷茲應該「從共和黨裡被拔除」。

俄亥俄州 共和黨 彈劾

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