伊凡卡打了第2針 川普家庭首位公開接種完成

前總統川普 的長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)6日在推特、Instagram同步分享接種第二劑新冠疫苗 的照片,跟打第一針一樣,她未說明接種疫苗的種類,據悉她打的是輝瑞疫苗。

39歲的伊凡卡上月14日在社群媒體發布施打第一劑新冠疫苗的照片,當時她寫道:「今天,我打了疫苗。我希望大家也都能打。謝謝護士多芮斯(Torres)。」

她也成為川普家庭成員裡,第一個在社群網站分享打疫苗照片的成員。

事隔20多天,戴了口罩的伊凡卡在邁阿密打了第二劑疫苗,穿著白色連身裙的她配文稱,「今天下午,我感激地接受第二劑疫苗,完全接種疫苗是結束這場大流行、保護我們自己和其他人的最好方式。」

截至6日,美國有超過1億人完全接種新冠疫苗,但是川普的多數支持者仍然拒絕施打。

