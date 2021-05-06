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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

伊凡卡打了第2針 川普家庭首位公開接種完成

編譯中心／綜合6日電
前總統川普的長女伊凡卡‧川普(右)6日在推特、Instagram分享接種第二劑新冠疫苗的照片。(取材自伊凡卡Instagram)
前總統川普的長女伊凡卡‧川普(右)6日在推特、Instagram分享接種第二劑新冠疫苗的照片。(取材自伊凡卡Instagram)

前總統川普的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)6日在推特、Instagram同步分享接種第二劑新冠疫苗的照片，跟打第一針一樣，她未說明接種疫苗的種類，據悉她打的是輝瑞疫苗。

39歲的伊凡卡上月14日在社群媒體發布施打第一劑新冠疫苗的照片，當時她寫道：「今天，我打了疫苗。我希望大家也都能打。謝謝護士多芮斯(Torres)。」

➤➤➤「我打了」 伊凡卡高調秀在邁阿密打疫苗照片

她也成為川普家庭成員裡，第一個在社群網站分享打疫苗照片的成員。

事隔20多天，戴了口罩的伊凡卡在邁阿密打了第二劑疫苗，穿著白色連身裙的她配文稱，「今天下午，我感激地接受第二劑疫苗，完全接種疫苗是結束這場大流行、保護我們自己和其他人的最好方式。」

截至6日，美國有超過1億人完全接種新冠疫苗，但是川普的多數支持者仍然拒絕施打。

疫苗 川普 伊凡卡

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