政治正確過頭？康乃爾大學開攀岩族裔專班 挨批

康乃爾大學開設專為有色族裔打造的專班，不論白人還是有色族裔都覺得自己「被歧視」，甚至指責其為種族隔離復辟。圖為該大學校區。(本報記者攝影)

美國 種族問題敏感，許多有色族裔至今在一些領域仍面臨類似「玻璃天花板」的障礙；但是為了消弭這種障礙，操作過頭也會面臨麻煩，康乃爾大學就因為開設專為有色族裔打造的專班，不論白人還是有色族裔都覺得自己「被歧視 」，甚至指責其為種族隔離復辟。

康乃爾大學春季學期開設一門攀岩課，但課程名稱卻是「BIPOC Rock Climbing」，也就是專為有色族裔(BIPOC)開設的課程。

此課程的開設引發外界砲轟，在網路上，有人指責康乃爾大學是「令人作嘔的種族主義 者」，其作法是為對白人學生的歧視；雖然白人占美國人口的比率為76%，卻只占康乃爾學生的41%。

也有人主張，這種課程的開設，凸顯了「有毒」的批判種族理論(Critical Race Theory)是如何在高等學府內無孔不入；該理論認為，各個機構都存在「固有」的種族主義，而白人正透過這種無形的思維，確保自己在政治及經濟上的優勢地位。

也有網友質疑康乃爾大學是不是「比較喜歡分白人及有色人種的飲水機」，甚至稱「我都不知道原來康乃爾喜歡吉姆克勞法(Jim Crow)」；這些都是美國早期種族隔離，實質上卻是歧視非裔的象徵。

康乃爾大學一名教師解釋，開設此課程無意製造任何歧視，而是因為攀岩這運動為白人所把持，例如成本，或是融入這個圈子等，讓有色族裔感到不受歡迎，因此希望能打造一個讓有色族裔更加能徜徉於此的課程。

此事曝光後，該課程依舊維持「BIPOC Rock Climbing」，不過加註「為所有有志於學習『有關攀岩在此特定議題的內容』的康乃爾學生開放」。康乃爾大學發言人就表示，課程不限制族裔，而是專注於某些特定議題；不過教師說，白人學生不太可能會參加這樣的課程。

▼何謂批判種族理論與覺醒主義？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點