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美軍非洲裔軍官比率低 最高將領籲改善

記者張聲肇／綜合報導
軍方最高將領5日表示，美國的軍隊必須讓非洲裔有更多機會，包括擔任空軍飛行員以及高階軍官。非裔族群在這些領域「代表性」最低。(美聯社)
軍方最高將領5日表示，美國的軍隊必須讓非洲裔有更多機會，包括擔任空軍飛行員以及高階軍官。非裔族群在這些領域「代表性」最低。(美聯社)

軍方最高將領5日表示，美國的軍隊必須讓非洲裔有更多機會，包括擔任空軍飛行員以及高階軍官；非裔族群在這些領域「代表性」最低。

參謀首長聯席會議主席米利在霍華德大學預備軍官授階典禮上說，多元性是軍力強大的重要因素，目前美軍的多元性「仍然不足」；他說：「我們必須改進。」

他舉現任空軍參謀長布朗(Charles Q. Brown)將軍為例，說布朗1984年官拜少尉時，空軍飛行員僅2%為非洲裔，時至2021年，這個比率維持原樣。

布朗去年夏天成為歷來第一位領導美國任一軍種的非裔；去年6月，他上傳一段影片到網路，訴說非洲裔當兵多麼艱辛困苦，他必須「額外努力，向白人長官證明，他們對非裔美國人的期盼與觀感是錯誤的」。

這段影片在媒體造成轟動，但軍中多元性不足，仍是問題；米利指出，美國軍方非洲裔約占20%，但41名四星上將中只有兩名非洲裔。

「軍中的機會必須反映多元人才，才能維持強大。我們國家隨時可以做到憲法的承諾，建立更完美的聯邦，確保所有人獲得平等對待；能夠也將會把整體力量表現出來，真正包容所有人，就看你們這個世代了」。

軍中的種族問題近年來迭受重視，國防部長奧斯丁上任以來，要對付極端主義，就是一個例子。極端主義反映的是白人的種族優越論。軍隊考慮更改某些基地的名稱，不要沿用內戰時期反對聯邦、贊成蓄奴制度的邦聯將領的名字，川普總統卻對軍方此舉表示不滿。

陸軍軍官訓練指揮部司令艾凡斯少將(John Evans)引述國防部2018年的資料說，陸軍總員額中，將近24%是非洲裔，約17%是西語裔，但軍官人數，這兩大族裔卻僅各占10%和8.6%。

美國 非裔 國防部

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