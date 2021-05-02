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檢方：聯邦眾議員蓋茨插足藥用大麻牟利、安插公職

編譯潘勛／綜合1日電
佛州聯邦眾議員蓋茨涉嫌向未成年少女買春遭到調查，他可能還涉及佛州規模達12億元的藥用大麻產業，並替某些女性安插公職。圖為他和女友出席在佛州舉行的一項婦女活動。(美聯社)
佛州聯邦眾議員蓋茨涉嫌向未成年少女買春遭到調查，他可能還涉及佛州規模達12億元的藥用大麻產業，並替某些女性安插公職。圖為他和女友出席在佛州舉行的一項婦女活動。(美聯社)

熟知內情人士表示，檢方目前不僅偵辦聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)涉嫌向未成年少女買春，還涉足佛州規模達12億元的藥用大麻產業，另與同夥販運人口賣春，替某些女性安插公職；隨著偵辦範圍擴大，蓋茨的政治前途更加岌岌可危。

美聯社1日引述至少三名匿名人士報導，檢方刻在偵辦蓋茨2018年前往巴哈馬的行程，指過程中他與一名金主醫生皮羅札羅(Jason Pirozzolo)及另位共和黨佛州眾議員貝席爾斯(Halsey Beshears)會合後，不僅找美女伴同玩樂，還共同涉足佛州藥用大麻產業。

檢方最初因販運人口賣春案而展開偵辦，另懷疑蓋茨向女性及未成年女孩買春，目前認為他的犯行更大，涉嫌公開貪腐，與同夥安插一些女子取得公家職務。

檢方正密切調查蓋茨、其同夥與藥用大麻業的牽連，包括皮羅札羅等是否想左右蓋茨在州議會所提法案。熟知內情人士指檢方的偵辦行動，範圍含括蓋茨2018年進軍國會後的立法提案，還有更早之前在佛州州議會的州法運作。

目前蓋茨同夥葛林堡(Joel Greenberg) 遭控與少女發生性關係，換取讓她偷渡進美國，在本月15日前他可與檢方達成認罪協議；葛林堡一旦那麼做，就得被迫與聯邦檢方合作，交出不利蓋茲的資訊，讓蓋茲壓力大增。

蓋茲涉足藥用大麻業而獲利可追溯到近十年前還擔任佛州州議員時期，他是共和黨員，卻想放寬大麻法律，而在州治所在的塔拉哈西(Tallahassee)市聲名大噪。2014年2月，蓋茲與人合作，首在佛州推法，允許大麻供作醫藥使用，其提案廣獲兩黨支持而過關，同年6月經州長史考特(Rick Scott)簽字，立法成功。

該州法立法成功，讓貝席爾斯家族及皮羅札羅取得新商機，獲利極豐；貝席爾斯家族有大麻苗圃，取得耕作及配銷藥用大麻的執照；皮羅札羅則因醫學背景擔任用藥顧問而受惠。

佛州 眾議員 共和黨

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