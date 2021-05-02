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指控大選投票機造假 右翼網站Newsmax道歉了

編譯盧炯燊／綜合1日電
右翼有線電視新聞台Newsmax向多明尼恩投票系統公司產品策略暨安全總監庫默道歉後，庫默撤銷對該台的訴訟。圖為喬治亞州一名選務人員經過一部多明尼恩投票機。(美聯社)
右翼有線電視新聞台Newsmax向多明尼恩投票系統公司產品策略暨安全總監庫默道歉後，庫默撤銷對該台的訴訟。圖為喬治亞州一名選務人員經過一部多明尼恩投票機。(美聯社)

右翼有線電視台「新聞極限」(Newsmax)4月30日發表道歉聲明，承認沒有證據證明多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)在2020年總統選舉中造假；該台的道歉對象是「多明尼恩」產品策略暨安全總監庫默(Eric Coomer)，庫默在「新聞極限」道歉後，撤銷對該台的法律訴訟。

前總統川普一直指控多明尼恩投票系統在2020年大選動手腳，導致數以百萬計電子選票遭到竄改，「新聞極限」也指庫默在選舉中操控選票致川普落敗，庫默去年12月就此提出誹謗訴訟。「新聞極限」終於道歉，承認沒有證據證明這些指控是真實的。

自川普落敗後，有關庫默操縱投票的訊息在包括「新聞極限」在內的右翼新聞媒體愈演愈烈，庫默甚至說收到川普支持者的死亡威脅，被迫帶著家人躲藏起來。

「新聞極限」在聲明中表示，找不到證據表明庫默以任何方式干擾多明尼恩投票機或投票軟體，也沒有證據表明他曾與左派的「反法西斯主義運動」(Antifa)成員有任何聯絡；聲明中也對庫默及其家人所造成的任何傷害表示歉意。

作為交換條件，庫默撤銷對「新聞極限」的訴訟，儘管庫默的代表律師拒絕置評，但消息指庫默已與「新聞極限」達成和解。

據悉，庫默提出的訴訟指這些不實的說法侵犯了他的隱私，威脅了他的安全，損害了他的聲譽；除了控告「新聞極限」，還包括前川普選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)、前川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、保守派播客主持人歐特曼(Joseph Oltmann)、保守派政治評論員馬爾金(Michelle Malkin)，及右翼新聞網One America News，同時還向福斯新聞(Fox News)的主持及評論員索賠16億元。

當面對法律訴訟時，川普許多媒體盟友紛紛道歉，例如保守派刊物「美國思想家」(American Thinker)就撤回多篇文章，承認這些文章都是依靠毫無根據的虛假消息來源。

川普 投票 美國

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