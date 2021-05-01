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89：2 兩黨合作 飲用水法案參院過關 5年將斥350億元

編譯林育正／綜合30日電
國會參院通過「飲用水與廢水基礎設施法案」，未來5年將耗資350億元，修繕各地水管與各項自來水設施。圖為密州佛林特飲水危機滿7年，義工幫忙民眾把5加侖空罐裝滿水。(美聯社)
國會參院通過「飲用水與廢水基礎設施法案」，未來5年將耗資350億元，修繕各地水管與各項自來水設施。圖為密州佛林特飲水危機滿7年，義工幫忙民眾把5加侖空罐裝滿水。(美聯社)

參院以89比2通過「飲用水與廢水基礎設施法案」(Drinking Water and Wastewater Infrastructure Act)，未來五年將耗資350億元，修繕各地水管與各項自來水設施。

儘管民主黨在國會僅有微弱優勢，但本案通過也印證兩黨仍有合作空間，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)就說：「這是非常棒的典範。」

法案的主要提案人，民主黨籍參議員譚美(Tammy Duckworth，伊利諾州)表示幾年前，她在一場聽證會上看見一位來自密西根州佛林特市(Flint)的母親，拿著一罐泥水來到現場。

譚美說：「佛林特市的狀況像一場悲劇，卻不罕見。鉛水管線多年前就已被禁止使用，但全國超過600萬戶家庭的自來水卻仍通過鉛水管，包括伊利諾州。我們不能把錢只花在修繕路面，卻忽略底下的水管。」

飲用水法案的預算，將用來修繕漏水水管，建造儲水槽與改善汙水處理廠。法案中40%的預算，將用於低收入與偏鄉社區。

拜登政府原本提出為期8年1110億元的飲水法案，最後通過的5年350億元有極大落差，與共和黨籍參議員卡皮托(Shelley Moore Capito，西維吉尼亞州)與其他共和黨參議員回應的提案一致；而本案的通過，也被視為拜登高達2兆餘元基礎建設案的基石。

但法案輕易過關不僅因為是例行性開支，與國會其他預算案相比，金額不大；外界預估，未來國會恐怕很難再出現法案輕鬆過關的景象。

預算 參議員 西維吉尼亞州

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