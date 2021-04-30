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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

美情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

白宮也遭神秘聲波攻擊 幕後黑手疑是中國、俄羅斯

編譯徐榆涵／即時報導
白宮也傳出遭到不明能量和聲波攻擊。)路透)
白宮也傳出遭到不明能量和聲波攻擊。)路透)

過去多次傳出美國駐外機構與人員遭到不知名聲波、能量攻擊，使得外交人員出現頭痛、噁心，甚至腦震盪等生理現象，未料現在美國華府靠近白宮位置也傳出類似事件，國安恐出現漏洞，不排除為俄羅斯和中國情報人員所為。

CNN報導，多名知情消息來源指出，國防官員本月初在對參眾兩院軍事委員會的報告中提到，攻擊事件發生在去年11月靠近橢圓辦公室的地方，造成一名國安委員會官員身體不適。

知情人士透露，儘管五角大廈和其他單位至今仍毫無所悉，但這樣的攻擊如此接近白宮無疑是一項不可輕忽的警訊。

美國中央情報局（CIA）及國務院駐外人員已回報過多起類似事件，他們稱之為「哈瓦那症狀」攻擊，而最早出現類似攻擊的地點就是在2016年美國駐古巴大使館，這些無法解釋的症狀包括耳鳴、頭暈、劇烈頭痛、噁心，且伴隨不明的刺耳定向噪音。

此後，從2016至2017年之間，美國便不斷傳出類似攻擊事件，共有21名外交官及家屬證實健康受損，除了上述提到的症狀外，還會聽到神秘聲響、無法想起過去對話時的常用辭彙、永久聽力受損等。

國防官員向軍事委員會指出，攻擊的幕後黑手可能是俄羅斯，但他們尚無足夠證據證明；另一名參與調查的官員則說中國也是嫌疑犯之一。

美國 白宮 中國

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