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吉兒連線5位特殊嘉賓 擴大拜登國會演說效應

記者胡玉立／綜合報導
第一夫人吉兒28日舉行了一場別開生面的線上招待會，接受招待的全都是原本可和吉兒一起坐在國會包廂，觀看拜登總統首場國會演說的特別來賓。(美聯社)
第一夫人吉兒28日舉行了一場別開生面的線上招待會，接受招待的全都是原本可和吉兒一起坐在國會包廂，觀看拜登總統首場國會演說的特別來賓。(美聯社)

第一夫人吉兒(Jill Biden)28日舉行了一場別開生面的線上招待會，接受招待的全都是原本可和吉兒一起坐在國會包廂，觀看拜登總統首場國會演說的特別來賓；包括童年無證來美的「夢想生」、幼兒教育專家、預防槍枝暴力人士、跨性別高中生，以及原住民部落的資訊科技總監。

由於疫情限制，這些貴客今年均禁止進入眾院會場，因此吉兒決定運用科技來擴大拜登的演說效應；五位嘉賓中，卡斯特羅(Javier Quiroz Castro)三歲時以無證移民身分自墨西哥抵美成為「夢想生」，現在他是休士頓一家醫院註冊護士，照顧COVID-19病患；他說：「我在這裡長大，這裡是家；我希望能繼續在這個國家當個對社會有用的人，因為疫情下仍有許多工作要做。」

20歲、來自密爾瓦基的塔蒂亞娜·華盛頓(Tatiana Washington)是預防槍枝暴力倡導者，她的姑姑喪生在叔叔的槍下 。她說，「現在是時候解決暴力根源了，因為我們不能再忍受了」。

維吉尼亞州安嫩代爾(Annandale)的幼兒教育專家波莉維安(Maria-Isabel Ballivian)談到幼兒教育對兒童生活的影響；16歲的跨性別高中生史黛拉·基廷(Stella Keating)最近曾在參議院司法委員會擬議的「平等法」(Equality Act)聽證會上作證，該法將修訂聯邦民權法，以保護LGBTQ人民免受歧視。

蘇必略湖奇珀瓦紅崖部落(Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa)資訊技術總監魯蒂納(Theron Rutyna)則在會上提到，由於原住民部落網速緩慢，疫情期間包括學校和醫生遠距看診都遇到困難。

吉兒表示，她上周才造訪過納瓦霍民族(Navajo Nation)，那裡的學生也向她提到缺乏高速網路的抱怨，「你說得很對；政府已承諾致力在全國各地發展寬頻網絡」。

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