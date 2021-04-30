川普前幕僚 告拜登政府歧視白人農民

由前總統川普幕僚米勒(圖)成立的法律組織「美國優先法律」，控告拜登總統的「美國救援計畫」歧視白人農民。(Getty Images)

由前總統川普幕僚米勒(Stephen Miller)成立的法律組織「美國優先 法律」(America First Legal)，控告拜登 總統的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)歧視白人農民。

米勒是川普強硬移民政策的推手，美國優先法律為他與白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)共同成立的組織；他指稱拜登為「極左分子」，矢言捍衛憲法秩序與民權。

組織代表德州農業理事會(Texas Agriculture Commissioner)會長米勒(Sid Miller)提出告訴，指控白人農民被摒除在豁免貸款 之外。

控狀寫道：「農業部納入非裔、西語裔、美國原住民、阿拉斯加原住民、亞太裔，卻把白人農民與牧場主人排除在『弱勢』之外，使他們不具申請聯邦貸款資格。」

不過「華盛頓郵報」引用農業部資料指出，全國340萬名農民中，僅4萬5000人為非裔；根據非營利組織「環境工作小組」(Environmental Working Group)調查，自去年10月以來，給農民的92億紓困金近97%為白人農民領取；資料也顯示，白人農民的酬勞為非裔的四倍。

此外川普主政時期，由於與中國爆發貿易戰，政府發出280億元援助金，白人農民獲得其中的99%。

本案為美國優先法律的第二起控訴，第一起為控告拜登的移民政策。

此外拜登政府提供40億元，供有色族裔農民豁免貸款，因此有威斯康辛州等中西部各州農民團體指控違憲；農業部發布聲明表示正與司法部檢視此案。