紀念前總統川普 俄州共和黨提案改州立公園名

俄亥俄州共和黨眾議員洛伊奇克為紀念前總統川普，提案將占地7000英畝的蚊子湖州立公園改名為川普州立公園。(WKBN電視台截圖)

俄亥俄州共和黨 籍州眾議員提案更改俄州一座立公園名稱，以紀念前總統川普 。

這項法案由州首度當選眾議員的洛伊奇克(Mike Loychik)發起，計畫將占地7000畝的蚊子湖州立公園(Mosquito Lake State Park)改名為川普州立公園(Donald J. Trump State Park)，是俄州共和黨人士紀念前總統的最新舉動。

洛伊奇克聲明，這個法案是為了向美國第45任總統川普致意，尊崇他給予公園所在地人民的承諾與奉獻；川普2020年總統大選失敗，但在俄州得票數大幅超過拜登。

公園更名提案是川普對俄州共和黨政治影響的最新跡象；舉凡州長德維恩（Mike DeWine）等共和黨人士態度謹慎，乃至於許多右翼候選人爭奪參議員波特曼（Rob Portman）席位提名等，都看到川普的影響。

洛伊奇克提出構想引發民主黨批評；民主黨眾議員布朗(Rich Brown)推文說，俄州正面臨成癮危機、經濟混亂及新冠疫情蔓延，卻有人說一切會像魔術般消失，俄州眾院共和黨未解決緊迫問題，反倒花時間奉承帶頭起義者。

俄州需要30萬元更換公園標誌，洛伊奇克20日徵求公眾意見。