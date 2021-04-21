川普任內特勤局多起爭議調查 傳國安部督察長擋下

去年特勤局人員護送川普從白宮步行外出，到教堂門口拍照，擔任的角色引發爭議。(Getty Images)

前總統川普 任內，聯邦特勤局(Secret Service)曾發生多起爭議事件，包括協助驅逐白宮 前拉法葉廣場(Lafayette Square)抗議群眾好讓川普步行到附近教堂門口拍照，以及特勤局人員之間傳出多起新冠病毒確診案例；華盛頓郵報根據資料與知情人士的說法報導，對於部屬建議對特勤局爭議事件展開調查，國土安全部督察長庫法瑞(Joseph Cuffari)一概否決。

2020年6月1日，在白宮附近拉法葉公園和平示威的抗議群眾突然遭到暴力驅逐，特勤局人員旋即護送川普從白宮步行外出到教堂門口拍照，特勤局在這起事件中扮演何種角色，引起輿論討論。報導指出，內部檔案顯示，當時有部屬建議庫法瑞展開調查，結果被打回票。

去年美國 出現新冠疫情後，川普持續出訪、舉辦造勢活動，數百名特勤局人員因此感染病毒，或必須隔離。

報導指出，非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)取得的資料顯示，特勤局原本面臨調查是否違反聯邦防疫規定，但調查行動先是遭到庫法瑞打壓，後來督察長辦公室更將調查行動直接歸檔。

報導指出，國土安全部調查人員表示，兩起調查案件對於督察長辦公室的信譽都關係重大，督察長辦公室可以善盡職責對國安部及特勤局相關主管究責。

特勤局拒絕對拉法葉廣場事件發表評論，但主管官員先前曾說，驅逐抗議群眾的決定主要來自美國公園警察(U.S. Park Police)。

國安部督察長辦公室發言人帕爾森(Erica Paulson)發表聲明指出，由於預算有限，庫法瑞對於調查案件有著輕重緩急考量，優先展開有最高風險、可能產生最大影響的調查行動。