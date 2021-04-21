布希批共和黨：孤立主義、保護主義、本土主義

共和黨籍前總統布希批評該黨「孤立主義、保護主義、本土主義」的態勢愈發鮮明，他日前也對外界批評他與前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的友誼感到訝異。圖為歐巴馬夫婦和布希夫婦2016年9月在一項活動上，米雪兒擁抱布希。(Getty Images)

美墨邊界危機延燒，反移民 思維在政界、尤其是國會共和黨 人中醞釀；共和黨籍前總統布希20日批評共和黨「孤立主義、保護主義、本土主義」的態勢愈發鮮明，前景非他所樂見。

布希20日接受「國家廣播公司」(NBC)晨間節目「今日」(Today)訪問時，回答對當前共和黨的看法；他表示：「我的形容詞是：孤立主義、保護主義，還有相當程度的本土主義」；布希還表示：「我只是個在牧場的老人，但是這不是老人如我所想看到的前景」。

布希表示：「這是個美麗的國家，但是當我們責備、辱罵、恐嚇那些想移民的民眾時，這並不美麗」，「威嚇那些企圖移民者是很容易的事情，而我則試著讓更多不同的聲音出現」。

對於美墨邊界危機，布希表示，美國人可能難以理解，他自己也無法理解，為什麼有母親會把自己的子女交給人蛇集團。

布希並未點名同為共和黨籍、反移民色彩鮮明的前總統川普；固然川普已經卸任總統，共和黨在眾參兩院也失去多數，但是部分國會共和黨人日前組織俗稱「美國優先 黨團」(America First Caucus)的小組，志在促進「盎格魯薩克遜政治傳統」，對移民持較排斥的態度。

布希18日接受哥倫比亞廣播公司網問時還提到外界會「驚訝」他跟前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)是好友這件事，讓他感到十分「震驚」；布希感嘆，美國人無法想像他能夠跟米雪兒·歐巴馬成為好友，說明了現在美國人的兩極分化程度有多深。

布希及歐巴馬夫婦2016年出席史密森國家非裔美國人歷史文化博物館(Smithsonian's National Museum of African American History and Culture)開幕式時相互擁抱，以及2018年參議員馬侃(John McCain)葬禮期間，布希遞薄荷糖給米雪兒·歐巴馬的影片，都曾在網路上引發熱議。