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前總統卡特副手前 孟岱爾93歲過世

編譯陳韻涵╱綜合19日電
前副總統孟岱爾19日過世，享年93歲。(美聯社)
前副總統孟岱爾19日過世，享年93歲。(美聯社)

自由派代表人物、前副總統孟岱爾(Walter Frederick "Fritz" Mondale)19日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)辭世，享耆壽93歲；孟岱爾的訃聞由他的家人發布，但未說明死因。

孟岱爾為前總統卡特(Jimmy Carter，民主黨)的副手，卡特聽聞孟岱爾死訊後，發布聲明悼念：「今日，我悼念摯友孟岱爾辭世，他是美國史上最好的副總統；在我們任內，他運用政治技巧與個人才智，將副總統轉化為政策驅動的一股動力，這股動能在當時前所未見，而今依然存在。」

卡特接著表示：「他是珍貴的夥伴，是明尼蘇達州、美國，乃至全球的能幹公僕，他是所有公務員及私人行為的楷模，蘿莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)、我和全體美國人感謝他非凡的一生，並向他的家人致上最深摯的弔唁。」

前副總統孟岱爾(左)2018年在明尼亞波利斯市慶祝90歲大壽時，前總統卡特親自到...
前副總統孟岱爾(左)2018年在明尼亞波利斯市慶祝90歲大壽時，前總統卡特親自到場祝賀。(美聯社)

美聯社報導，孟岱爾曾因為訴求調高稅率而在總統大選中落敗，卻經歷史驗證為必要之惡。

孟岱爾曾任聯邦參議員、大使和明尼蘇達州檢察長，他的政治仕途跟隨良師、前副總統韓福瑞(Hubert H. Humphrey)的腳步，從明尼蘇達州發跡，進入參議院，並在卡特任內的1977年到1981年擔任副總統。

1984年，孟岱爾曾試圖角逐白宮大位，卻碰上受人民敬仰的前總統雷根(Ronald Reagan，共和黨)；孟岱爾當時選擇紐約聯邦眾議員傑拉爾丁‧費拉洛(Geraldine Ferraro)擔任副手，費拉洛成為了第一位主要政黨的女性副總統候選人。

然而，孟岱爾當時提出增稅的政見，成為他角逐白宮滑鐵盧的主因；大選選舉日當天，孟岱爾只拿下家鄉州和哥倫比亞特區，選舉人票以13票對525票巨幅落後對手雷根。

孟岱爾敗選後隔天慨然表示，「我盡力了」，他自己一個人承擔了敗選責任。

不過，時隔多年，時代進展驗證了孟岱爾的競選策略才是對的。

「歷史證明了，我們必須增稅。」他說：「這很不受歡迎，卻是無可否認的正確之舉。」

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