國務院報告︰龐培歐把公僕當僕人 違反聯邦操守規定

國務院內部調查確定前國務卿龐培歐及其妻子公器私用，要雇員為他們辦私人事務。圖為龐培歐上月26在愛阿華州一場保守派團體活動上發表談話。(美聯社)

國務院 內部監察部門經調查後確定，前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)及其妻子公器私用，把工作人員當作傭人，為他們操辦私人事情，例如預訂餐廳、購物，甚至照料寵物，違反了聯邦操守規定。

內部監察部門的監察長16日公布報告指出，龐培歐這些做法不符規定，但由於他現在不是聯邦雇員，不受聯邦紀律處分或其他懲罰措施，因此報告沒有要求對他採取行動。

相反，報告建議國務院清楚界定其政策，根據操守規定更好的說明甚麼不是員工所要做的，也更容易的呈報涉嫌違規行為。國務院已採納報告內的所有建議。

報告說明了龐培歐要工作人員所做的不當的工作，包括個人事務、安排與國務院無關的活動、照顧寵物、郵寄個人聖誕卡；其中不少是龐培歐直接向他的私人助理發出，這名私人助理是由國務院聘請，原是他的高級顧問。

報告表示找到證據，表明龐培歐妻子蘇姗(Susan Pompeo)多次指示這位顧問，為龐培歐家人與非政府團體安排活動；龐培歐夫婦最少30次要工作人員為他們預訂餐廳吃午餐及晚餐。

報告透露，龐培歐去年12月向調查人員表示，他每次要求工作人員操辦私人之事，並沒支付報酬，因為他認為這都是與政府工作有關，又或因為彼此都是熟人，互相幫忙很正常。

不過報告強調，操守準則是沒有例外可言，目的是避免個人恩惠；而有關標準是禁止利用下屬的時間為個人做事，除非是支付報酬。

龐培歐及其律師伯克(William Burck)均強烈否認報告的指控，伯克甚至指報告有偏見，不宜公布。