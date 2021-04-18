籌組「美國優先黨團」涉種族歧視 眾議員格林澄清

喬治亞州共和黨籍國會眾議員格林籌組「美國優先黨團」引來兩黨的抨擊。(美聯社)

共和黨 聯邦眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)因籌組「美國優先 黨團」(America First Caucus)受黨內外砲轟，17日出面為自己此舉辯護，表示她將謹慎不用本土至上派的口號及言詞，但仍將推動籌組黨團。

國會山莊報(The Hill)17日報導，格林指16日曝光的文件是幕僚為美國優先黨團寫的，她還沒讀過，不知道有「共同尊敬獨一無二的盎格魯薩克遜政治傳統」這樣的文句。

格林發推文寫說，邪惡病態的媒體「銷售點」16日用她沒讀過沒寫過的文句攻訐她；「他們由外圍團體取得幕僚寫的大綱草案，而我並沒讀過；那些媒體渣滓及騙子斷章取義，把我描寫成種族仇恨人士。」

美國優先黨團的政綱宣稱，要接續川普，「得有一定的知識分子膽量，可能會踩痛某些人，犧牲幾隻『聖牛』，以造福美國此一國度。」

政綱還寫道，「美國身為有疆界、文化的國度，實力能增強是因共同尊敬獨一無二的盎格魯薩克遜政治傳統。歷史指出，外國人大批進口到這個國家，那麼合群信任、政治團結就受到威脅，尤其沒提供制度援助來吸收、沒擴大福利國施政來挽救那些人，那他們便無法對國家有正面頁獻。」

格林一夥想籌組美國優先黨團，兩黨都猛批。民主黨譴責該政團為種族歧視 團體；共和黨籍的聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)則把新政團稱為「可鄙可恨」。

目前有多少國會議員擬加入新黨團還不清楚，除格林及聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)戈薩、高梅特(Louie Gohmert)有意加入，蓋茨(Matt Gaetz)表示即將入團；格林和戈薩都曾因言論內容而挨到負評，例如種族歧視、反猶太人。

眾院少數黨領袖麥卡錫16日下午發推文，用意顯然是在批評新黨團；麥卡錫說，共和黨「是林肯的政黨，不是本土至上派的狗哨。」

眾院共和黨三把手莉茲‧錢尼也發推文，譴責「種族歧視、本土至上、反猶太人」，目標顯然針對美國優先黨團。

格林17日表示，自己仍將推動籌組美國優先黨團；她寫道，「美國優先政策將挽救這個國家，造福全民、下一代乃至全世界」。