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拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額

拜登簽令 加快難民入美速度 下月前改變限額

記者胡玉立／綜合報導
在難民維權人士及拜登盟友的不滿下，拜登16日迅速改變立場，計畫在下個月前提高美國接受難民的限額。圖為難民住在墨西哥邊境的帳棚區，等待來美的機會。(美聯社)
在難民維權人士及拜登盟友的不滿下，拜登16日迅速改變立場，計畫在下個月前提高美國接受難民的限額。圖為難民住在墨西哥邊境的帳棚區，等待來美的機會。(美聯社)

拜登總統16日簽署緊急決定加快難民進入美國的速度，但前總統川普任內設下的1萬5000名史上最低年度難民收容額度維持不變，引發難民倡議者強烈抗議，連拜登盟友也此感到訝異不滿；面對眾多責難，拜登改變立場，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)稍後表示，拜登計畫在下個月前改變限額。

拜登政府曾於2月12日知會國會，打算將川普設下的難民額度增至6萬2500人；但他最新簽署的緊急決定只表示，「原上限在人道考量上仍屬合理且符合國家利益。」

多位民主黨資深參議員均批評此項決定，參院民主黨黨鞭、司法委員會主席德賓(Dick Durbin)稱「不可接受」；參院對外關係委員會主席梅南德茲(Robert Menendez)更致函拜登敦促他採取行動，指未提高限額「將破壞之前宣布推翻前任難民政策的目的。」他還提到，拜登曾承諾下個預算年度接納難民目標為12萬5000名，目前來看，此目標很難達成。

莎奇稍後表示，拜登不斷與顧問協商，以確定從現在到本財政年度10月1日結束間，實際可接納多少難民進入美國；「因為我們承接了前政府大幅減少接納難民的計畫」，拜登目前「不太可能」一舉將限額提高到6萬2500名。

莎奇表示，「顧問敦促拜登立即採取行動，扭轉川普時代禁止來自許多關鍵地區難民的政策，今天發布的命令，將在幾天之內讓這些地區的難民來美國。」

拜登政府官員強調，川普任內設定的難民配置，是難民入境受限的主因；根據拜登的難民新配置，為非洲難民預留7000名，東亞1000名，替歐洲和中亞預留1500名，為拉丁美洲和加勒比海預留3000名，為近東和南亞預留1500名，另有1000個預留名額依實際需要使用，也取消川普對索馬利亞、敘利亞和葉門難民設下的安置限制。

自去年10月1日本財政年度開始迄今，在美國安置的難民只有2000多名；一位高級政府官員表示，拜登透過緊急決定正式確定的新分配，可望加速已通過篩檢的難民來美。

白宮發言人莎奇說明拜登難民政策。(美聯社)
白宮發言人莎奇說明拜登難民政策。(美聯社)

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