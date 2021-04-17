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布希下周出版畫作 籲重建移民制度信心 從夢想生做起

記者顏伶如／綜合報導
前總統布希投書華盛頓郵報指出，移民政策長久以來遭到剝削，改革提議若無法以一貫執法及真誠為基礎，可信度便無法建立。圖為布希去年7月在喬治亞州資深國會眾議員路易斯葬禮上致辭。(Getty Images)
前總統布希投書華盛頓郵報指出，移民政策長久以來遭到剝削，改革提議若無法以一貫執法及真誠為基礎，可信度便無法建立。圖為布希去年7月在喬治亞州資深國會眾議員路易斯葬禮上致辭。(Getty Images)

下周將出版個人繪畫作品集「合眾為一：美國移民肖像」」(Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants)的前總統布希(George W. Bush)，16日投書華盛頓郵報指出，移民政策長久以來遭到剝削，改革提議若無法以一貫執法及真誠為基礎，可信度便無法建立；他說，要讓民眾對移民制度恢復信心，認同移民制度符合美國價值及國家利益，第一步可以從夢想生(dreamers)做起。

俗稱「夢想生」計畫的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，讓童年時期被以非法入境方式帶到美國的年輕人，得以在美合法居留；布希指出，同意讓夢想生入籍的美國民眾，雖然認同從小在美國成長、以美國為家的年輕無證移民基本上都算美國人，不應因為父母的選擇而遭處罰，但這些美國民眾卻不贊成開放邊界。

對於邊境問題，布希在文中寫道：「長久以來，我一直表示，我們可以同時做為一個有法治的國家，也是以歡迎為立場的國家。我們需要維護邊境安全，要投入所有必要資源，包括人力、圍牆、高科技、簡化通關手續並提高效率，也需要建立一套強而有立的移民法規，確保邊境鞏固。」

他指出，有效率的邊境管理其實要從邊境之外就展開，美國必須與鄰近友邦合作，協助友邦創造自由及機會，讓友邦公民在家鄉就能豐衣足食。他寫道：「我們不能光是依賴查緝，就想避免根本擋不住的大規模移民問題，其中某些景象讓人看了非常痛心。」

布希指出，增加合法移民、把重點放在就業及技能，都是兩黨應該共同支持的項目，「如果有才華的人把他們的創意與夢想帶到這裡，美國將會變得更好。」

布希說，美國應該改善臨時入境計畫，好讓季節勞工、短期勞工等職缺能夠充足無虞，有助於美國經濟發展，「這些勞工可以賺錢養家活口，然後返回家鄉」。

美國 移民 邊境

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