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拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

記者顏伶如／綜合報導
若拜登政府宣布每名學貸借款人有5萬元貸款得以豁免，全美估計有3600萬民眾可望不再背債。圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)
若拜登政府宣布每名學貸借款人有5萬元貸款得以豁免，全美估計有3600萬民眾可望不再背債。圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)

根據教育部統計資料指出，如果拜登政府宣布每名學貸借款人有5萬元得以赦免，全美估計有3600萬民眾可望不再背債。

倡議赦免學貸的民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)本月稍早向教育部索取資料後，公布教育部提供的統計數據。

統計顯示，全美約有4500萬民眾背負聯邦學貸，若拜登政府宣布5萬元學貸得以豁免償還，其中有3600萬民眾從此將無債一身輕；2019年底時背負聯邦學貸卻拖欠違約(default)或遲繳超過三個月以上的1030萬名借款人中，約980萬人的債務問題可以完全解決。

華倫公布教育部統計數據，被認為是民主黨進步派嘗試說服拜登總統為每名學貸借款人大手筆豁免5萬元的最新一波動作。不過，拜登先前表示，考慮中的豁免目標可能是1萬元學貸，但仍需進一步研究透過行政命令赦免學貸的合法性。

根據推算，若拜登為借款人赦免1萬元學貸，全美將有1500萬民眾因此受惠，包括2019年底時學貸拖欠違約或遲繳逾三個月的460萬民眾。

今年2月，拜登表示：「我認為，目前經濟不佳，民眾壓力大，我們應該減輕正在不斷累積的債務利息，這是第一點，而第二點則是，我打算豁免1萬元學貸。」

據悉，拜登已要求教育部研究豁免聯邦學貸的可行性；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)本月稍早表示，拜登已向教育部長卡多納(Miguel Cardona)索取有關總統是否有權取消學貸債務的資料。

柯連恩說，拜登尚未決定最後要如何行動，「其實，他到目前為止還未收到做決策時所需要的備忘錄」。

拜登總統已要求教育部研究豁免聯邦學貸的可行性。圖為教育部長卡多納。(美聯社)
拜登總統已要求教育部研究豁免聯邦學貸的可行性。圖為教育部長卡多納。(美聯社)

教育部 拜登 民主黨

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