縮小男女薪資差異 眾院通過平等薪資法 但參院恐難過關

眾院14日表決通過平等薪資法案。圖為眾院議長波洛西。(美聯社)

國會眾院 14日以217票對210票表決通過平等薪資法案。眾院民主黨 人表示，此法案有助縮小男女薪資差距。但由於此案缺乏共和黨支持，未來恐很難在參院過關。

有關平等薪資及在確保薪資平等方面政府應扮演什麼角色，兩黨一直在長期辯論。14日通過的平等薪資法案，獲得拜登政府支持。

民主黨人表示，前總統歐巴馬在不斷努力下，2009年首任就職後簽署的第一個法案，就是同工同酬法案(Lilly Ledbetter Fair Pay Act)，但目前男性賺一元、白人女性只賺82美分，縮小薪酬差距顯然仍有很多工作要做。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，「可悲的是，平等薪資在美國 仍非現實，這幾乎是有罪的」。

眾院通過的法案將讓人更容易控告雇主「薪資歧視」，也將遏止企業報復，並加強執行現行法律；法案還提出新要求：為糾察薪資歧視，企業須向聯邦政府提交詳細薪資數據；也將禁止雇主不准雇員討論其工資。

共和黨人表示，既有法律已禁止薪資歧視行為，民主黨的法案只會讓協助起訴企業的律師獲益，雇主為了向聯邦政府提交詳細薪資數據等報告，負擔會變得更繁重。

德州眾議員伯吉斯(Michael Burgess)說，「薪資歧視在任何社會均不應存續，但民主黨法案不是糾正這些錯誤的正確之道。國會不應增加律師上法庭的機會，而應繼續專注於強而有力的經濟政策，實際擴大所有國人的機會」。

設在巴黎的國際經濟合作發展組織(OECD)研究顯示，美國男女薪資差距之大，僅次於墨西哥、芬蘭、以色列、日本和南韓。

民主黨人指出，美國男女薪資差異對有色女性來說尤其嚴重；白人男性每賺一元，非裔女性只賺63美分，西班牙裔女性薪資甚至更低。

但共和黨眾議員福克斯(Virginia Foxx)表示，許多女性選擇的工作提供了更大的靈活性，以平衡家庭和工作。

福克斯指出，「民主黨人談論薪資差異時並未講出完整的故事。女性做的是最適合自己和家人的職業選擇。」

民主黨力推的平等薪資法案遭到包括美國商會(U.S. Chamber of Commerce)在內的工商界廣泛反對。美國商會在致國會議員信中指出，男女薪資差異通常有正當理由；商會寫道：「增加輕率訴訟的機會，只會進一步損害我國的民權法。」