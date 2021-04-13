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拜登健保改革案 黨內不同調 參眾議員施壓

記者顏伶如╱綜合報導
俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」與聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)是否加倍擴大，拜登總統現正面臨黨內不同勢力施壓。圖為聯邦政府經營的健保市場網站。(美聯社)
俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」與聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡)是否加倍擴大，拜登總統現正面臨黨內不同勢力施壓。圖為聯邦政府經營的健保市場網站。(美聯社)

俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)是否加倍擴大，拜登總統現正面臨黨內不同勢力施壓。

華盛頓郵報報導，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)對於透過預算包裹法案達成健保改革意見不同，兩方陣營都各自對白宮展開積極遊說。

民主黨籍資深國會助理指出，波洛西辦公室要求白宮將疫情紓困法案當中的擴大歐記健保補助範圍，從暫時性改為永久有效。桑德斯日前接受媒體訪問時則說，聯邦醫療保險參加資格應從60歲調降到55歲，並且將看牙、視力、助聽器等服務也納入項目。

華郵分析，民主黨人對於美國健保改革看法分歧，十足反映在黨內對於拜登下一階段重大法案推動的寄望，波洛西希望加碼擴大近幾年來越來越受歡迎、收入在貧窮線(poverty line)之上民眾也能獲得補助的歐記健保，桑德斯則抓緊機會期盼落實倡議多年的全民健保。

不管是波洛西或桑德斯的提議，都能讓更多低收入美國民眾取得醫療保險，拜登眼前必須選擇的是，要不要繼續聚焦在透過私人保險公司推出的歐記健保，還是直接利用手上的政治籌碼，全力推動由政府經營的全民聯邦醫療保險。

報導指出，白宮研擬中的「美國家庭計畫」(American Families Plan)法案是上個月宣布基礎健設及就業法案的延伸，內容包括托兒、高等教育、打擊貧窮及健保等項目。這項法案估計在十年期間，能夠省下4500億元的處方藥物預算，這筆經會將可以用來推動擴大健保。

接下來健保改革將朝哪個方向邁進，白宮官員並未說明。白宮發言人則未針對華郵報導發表評論。

桑德斯日前接受訪問時說，數以百萬計、主要來自低收入家庭老年人面對的問題，政府不能繼續坐視不管，這些老人沒錢看牙醫，消化不良，或者因為耳朵聽不見卻買不起助聽器而生活孤立。

至於與波洛西之間的意見分歧，桑德斯則說，對於哪些項目應該列為健保改革的優先項目，目前確實有的各種看法。

歐記健保 聯邦醫療保險 桑德斯

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