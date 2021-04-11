只做百日…白宮邊境協調委員傑各布森 月底離職

白宮南部邊境協調委員傑各布森在任職滿100天後，本月底將離職。圖為她上月中在白宮的一場記者會上發言。(美聯社)

拜登 總統上台後在國家安全會議(National Security Council)之下設立的南部邊境協調委員、前任美國駐墨西哥大使傑各布森(Roberta Jacobson)9日表示，4月底將離職。

對於美國與中美洲「北三角國家」瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多之間的事務，傑各布森在拜登政府一直扮演重要角色。

她說，拜登希望推出一套符合人道精神、有秩序且安全的移民 制度；她表示，雖然離開拜登政府團隊，但是帶著樂觀態度離開，「政策方向明顯是對我們國家有利的」。

她表示，從一開始出任總統特別助理及邊境協調員的安排，就是只做100天，任期4月底屆滿後就會離開行政團隊。

大量無證移民湧入美墨邊境 之際，傑各布森宣布將卸下邊境協調員一職，引起媒體關注。目前拜登政府正設法降低來自宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的無證移民人數。今年稍早，拜登任命傑各布森為南部邊境協調員時，授命主要任務便是解決中美洲國家移民湧入美墨邊境的問題。

共和黨籍人士指出，拜登才剛上台就忙著推翻川普執政期間某些最嚴格的移民規定，導致另一波移民從中美洲大量湧入美國，包括攜家帶眷前來美墨邊境，以及沒有成年人陪伴的兒童獨自闖關。

拜登今年3月宣布由副總統賀錦麗主持美國對中美洲的外交工作後，縮限了傑各布森在邊境協調員職務上能夠發揮的空間；但她說，卸下邊境協調員職務和拜登指派賀錦麗處理中美洲外交工作無關。