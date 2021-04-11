4年40億？路透：遏止移民湧入 美國擬金援中美洲國家

拜登政府考慮以注資協助中美洲國家振興國內經濟，以及提供新冠疫苗的方式，遏阻來自南部邊境的非法移民潮。圖為安置在德州一座收容的年輕無證客。(路透)

「路透」9日引述一名白宮 高層官員獨家報導，為了遏阻南部邊境的無證移民潮，美國 考慮實施有條件的現金轉移計畫，協助部分中美洲國家對抗經濟難題，並贈送新冠疫苗 ，以免這些國家人民大舉北上湧到美國南方邊界。

白宮南部邊境協調委員傑各布森(Roberta Jacobson)告訴路透，拜登政府可能推出的這項計畫，主要針對中美洲北三角國家(Northern Triangle)國家，即瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多；不過傑各布森並未透露哪國收到現金。

傑各布森表示：「我們正在評估一切有效選擇，以解決可能驅使民眾移民的經濟因素，還有保護和安全不足的因素。」不過她未詳細解釋現金轉移計畫可能如何運作。

傑各布森指出：「我只能向諸位保證一件事，美國政府不會直接把錢或支票給人民。」

她說，目前是否優先配送新冠疫苗到北三角國家，這點仍未有定論，不過拜登政府正在考慮如何透過疫苗協助這些國家的頹弱經濟。傑各布森指出，目前有關這些國家的移民問題，疫苗議題仍會另行討論。

宏都拉斯、瓜地馬拉接種疫苗人口不到1%，薩爾瓦多則僅有2.5%人口接種疫苗。

中美洲國家遲未等到首批新冠疫苗，部分地方政府苦等無果後，開始轉向中國和俄羅斯求助。

拜登呼籲4年40億元經費援助中美洲開發，以此解決移民主因；白宮9日向國會要求8億6100萬元，以供拜登第一筆年度預算計畫之用。

白宮一名不具名高階官員表示，白宮希望現金款項可以解決中美洲面臨的經濟問題，讓這些移民覺得沒必要遷移。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)9日批評現金轉移的作法，「數百萬名美國人失業或在國內面臨絕境，這項政策對他們是種汙辱。」

美國國際開發署(USAID)發言人告訴路透，中美洲2020年底遭颶風侵襲後，該署已利用多項計畫的現金轉移計畫，協助受災戶滿足生活基本所需。