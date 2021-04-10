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最高院改革 拜登令研議增大法官、任期制

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統9日宣布成立跨黨派專案委員會，在180天內提出最高法院改革方案，包括「政治敏感」的是否擴增大法官員額，及大法官任期制等議題。(美聯社)
拜登總統9日宣布成立跨黨派專案委員會，在180天內提出最高法院改革方案，包括「政治敏感」的是否擴增大法官員額，及大法官任期制等議題。(美聯社)

拜登總統9日宣布成立跨黨派專案委員會，在180天內提出聯邦最高法院改革方案，包括政治敏感度極高的是否擴增大法官員額，及大法官任期制等議題。

川普任內任命了三名大法官，包括臨下台前倉促提名的保守派大法官巴瑞特( Amy Coney Barrett)，全員九人保守派—自由派形成六對三之比。

拜登委任的36人委員會將在半年內研議各革新意見，舉辦公聽會，提出結論報告，但白宮未授權他們提出具體改革建議。

委員會共同主席是前總統歐巴馬時期的白宮法律顧問鮑爾(Bob Bauer)和曾任職歐巴馬內閣法律顧問處的耶魯大學法學院教授克利斯汀娜‧羅德里格茲(Cristina Rodriguez)。

最高院員額爭議起自2016年，歐巴馬提名加蘭德法官(現任司法部長)替補保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)去世的遺缺，雖然離總統改選還有六個多月，當時的共和黨參院多數黨領袖麥康諾卻不願舉行任命聽證會，讓民主黨痛失「平衡」最高院大法官政治色彩的機會。

麥康諾把政治手段玩到極限的做法，點燃改革最高法院的論戰，民主黨陣營認為唯有擴增員額或廢除大法官終身制，才能縮小總統根據黨派考量提名大法官。

共和黨卻認為，擴增大法官員額只會重複1930年代羅斯福總統的失敗經驗。

目前三名自由派大法官當中，最資深的布萊爾(Stephen Breyer)已82歲，他如果自動退休，拜登曾表示，將提名一位非裔女性接任，民主黨進步派呼籲布萊爾成全。

布萊爾6日公開演講時，提醒主張擴大員額的人，要替國家的長遠大計著想，貪圖短暫的政治利益，會影響國民對最高法院的信賴感。

美國自內戰以來，最高院大法官一直維持九人，若要增加人數，須經國會同意。

大法官 提名 拜登

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